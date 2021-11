Garrison Rochelle torna ad Amici di Maria De Filippi tra le lacrime e l'occasione si registra nel rinnovato daytime settimanale del talent-show. Nel nuovo appuntamento pomeridiano del format Mediaset dell'11 novembre 2021, l'insegnante di danza ha segnato il suo ritorno al talent in qualità di giudice esterno, per una nuova competizione interna tra gli allievi ballerini nella scuola di Maria De Filippi. Ma non è tutto.

L'atmosfera dell'ospitata tv di Rochelle si fa particolarmente emozionante quando a un certo punto il volto storico del talent viene sorpreso dalla produzione Mediaset con una festa per il suo compleanno.

Rochelle non riesce a trattenere la commozione e tiene poi un discorso dedicato al mondo dello spettacolo. La categoria più bistrattata ai tempi della crisi economica provocata della pandemia di coronavirus in corso.

Nel frattempo, inoltre, le ultime Anticipazioni Tv del talent vedono Garrison tra i papabili giudici del serale di Amici 21.

Amici 21: il dolce ritorno tv

Il rinnovato appuntamento del daytime di Amici 21 in corso, andato in onda l'11 novembre 2021 su Canale 5, è stato segnato dal rientro al talent di Maria De Filippi di Garrison Rochelle. Per l'occasione l'ormai ex insegnante della scuola di Canale 5 è tornato in tv nelle vesti inedite di giudice esterno di una nuova sfida prevista per gli allievi ballerini della scuola, così come comunicato dalla conduttrice Maria De Filippi in un collegamento tra lei e gli sfidanti.

Nel collegamento richiesto con gli allievi ballerini di Amici 21, quindi, Maria De Filippi ha chiesto a quest'ultimi di preparare una coreografia ciascuno nell'arco di un'ora, per la nuova sfida di ballo indetta nella scuola, sulla creatività. Giudicata da Garrison Rochelle, questa sfida avrebbe decretato il miglior coreografo della scuola.

La classifica del giudice, alla fine, prevede il seguente ordine d'arrivo dei ballerini: 1-Dario, 2-Guido, 3-Serena, 4-Mattia, 5-Carola 6-Christian. Ma poco prima di dare i suoi voti alle singole esibizioni degli sfidanti, l'ex insegnante storico di danza viene inaspettatamente sorpreso dai ballerini professionisti del talent.

Il maestro di danza compie gli anni

In collegamento, quindi, Maria De Filippi ricorda al ritrovato collega Garrison Rochelle che è il giorno del suo 66° compleanno, commuovendo l'amico mentre introduce la sorpresa dei ballerini di Amici 21: "Oggi che giorno è? Siamo registrati. Oggi è 4 novembre. Ora la cantiamo noi a te questa musica". Entrano quindi in studio i professionisti, con una torta in bella vista per l'ex volto storico del talent-show. Garrison non riesce a credere a ciò che vedono i suoi occhi, tanto che non trattiene le lacrime.

"Mi trovo davanti ballerini che ho cresciuto e ci sono nuovi che apprezzo. Siamo una famiglia e tornare a lavorare noi tutti ballerini mi fa tanto piacere", è il discorso commosso di Rochelle, con riferimenti alla crisi economica che ha in particolare segnato in negativo il mondo dello spettacolo ai tempi della pandemia di coronavirus in corso.

Si avvicina il serale

Garrison Rochelle fa parlare di sé, in queste ore, anche per le ultime anticipazioni tv di Amici 21, che vedono il maestro di danza tra i papabili nuovi giudici del serale del talent di Maria De Filippi in arrivo. Stando agli spoiler che circolano in rete, Garrison potrebbe confermarsi alla giuria della fase serale del talent, il cui inizio è previsto per marzo 2022, insieme a Fabrizio Moro e Greta Scarano.

Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi appuntamenti di Amici, per sapere cosa accadrà nella scuola di Canale 5 in vista dell'atteso serale.