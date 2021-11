Quando mancano poco più di 24 ore alla messa in onda dell'undicesima puntata di Amici, sul web sta impazzando un Gossip che coinvolge tre allievi della ventunesima edizione. Dopo che l'ex fidanzato di Sissi ha fatto sapere di essere stato lasciato per un componente della classe, i fan si sono messi alla ricerca del nome del "responsabile": i più accreditati al momento sono il ballerino Dario e il cantante Alex.

Rumor sui protagonisti di Amici 21

Cosa sta succedendo all'interno della casetta che ospita tutti i talenti di Amici 21? Stando alle indiscrezioni che circolano in rete nelle ultime ore, sembra proprio che stiano sbocciando nuovi interessi davanti alle telecamere.

Sissi, infatti, è finita prepotentemente al centro del gossip per i motivi che hanno causato la fine della sua relazione con un ragazzo esterno al cast. In una Stories che ha pubblicato su Instagram in questi giorni, il giovane ha ufficializzato la rottura con la cantante ed ha chiesto a conoscenti e fan di non menzionarlo più quando parlano dell'artista.

"Adesso ve lo do io il gossip. Lei mi ha lasciato per telefono inventandosi scuse", ha tuonato la persona con la quale l'allieva faceva coppia da un anno.

"La verità è che le piace quello", ha concluso il ragazzo senza fare il nome di colui che avrebbe rubato il cuore della sua ormai ex fidanzata tra le mura dell'abitazione in cui vivono tutti i protagonisti del format di Maria De Filippi.

Lo strano distacco social del cantante di Amici

I fan di Amici si sono subito messi alla ricerca del nome dell'allievo per il quale Sissi si sarebbe presa una cotta, quello che avrebbe causato senza volere la fine della sua storia d'amore precedente.

I più attenti, dunque, hanno notato un comportamento abbastanza anomalo di un cantante della scuola: da pochissimo tempo, infatti, Alex ha smesso di seguire Sissi su Instagram (e pare le abbia anche tolto tutti i "mi piace" alle foto che ha pubblicato in passato).

In tanti si stanno chiedendo come mai il giovane abbia preso le distanze dalla compagna di scuola all'improvviso, più o meno nel periodo in cui è stata ufficializzata la rottura con l'ormai ex fidanzato.

Che sia davvero Alex il destinatario delle attenzioni dell'alunna del team Cuccarini? Alcuni spettatori ipotizzano che tra i due potrebbe essere accaduto qualcosa di spiacevole, come un interesse non ricambiato che ha portato lui ad eliminarla dai propri contatti social.

Le coccole con Dario ad Amici 21

L'altra persona alla quale Sissi potrebbe essersi avvicinata nella casetta di Amici, è Dario. I due ragazzi, infatti, di recente sono stati involontariamente ripresi dalle telecamere mentre si scambiavano dolci coccole sul divano: il ballerino, in particolare, accarezzava la testa della cantante, che era distesa sulle sue gambe.

Di questo possibile nuovo flirt, però, al momento si sa poco o nulla, anche perché gli autori hanno deciso di non farne menzione nel corso dei daytime che sono andati in onda in questi giorni su Canale 5.

Se l'avvicinamento tra Albe e Serena è stato documentato sin dall'inizio (dai primi sguardi ai baci, fino ad arrivare alla reciproca dichiarazione d'amore), quello presunto tra Sissi e un allievo della scuola non è mai stato mostrato ai telespettatori, che invece sono curiosi di sapere cosa sta succedendo nelle vite private dei protagonisti della ventunesima edizione del format di Maria De Filippi.

"Sissi deve fare pace col cervello", recitava una dei bigliettini che sono stati letti durante la registrazione di Amici di mercoledì scorso. Secondo alcuni fan, questo messaggio potrebbe essere stato scritto da qualcuno che è coinvolto in questa storia di amori finiti e interessi celati.