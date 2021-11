Luca D'Alessio scoppia in lacrime ad Amici 21. L'ultima puntata domenicale del 21 novembre del talent show di Maria De Filippi, non è stata per niente facile per il giovane figlio di Gigi D'Alessio, il quale ha dovuto fare i conti con un secco "zero" che gli è stato dato dalla prof Anna Pettinelli. Un duro colpo per Lda che, al rientro in casetta dopo la registrazione della puntata, ha avuto una durissima reazione, al punto da prendere a pugni il muro, ammettendo di essere a dir poco stufo di questa situazione.

Luca D'Alessio crolla e scoppia in lacrime ad Amici 21

Nel dettaglio, l'ultima puntata di Amici 21 non è stata per niente facile per il giovane Luca D'Alessio che, dopo la sua performance, ha dovuto fare i conti con un duro attacco da parte di Anna Pettinelli.

La prof di canto della scuola di Maria De Filippi ha duramente attaccato Lda per essersi fatto "aiutare" e consigliare dal suo insegnante Rudy Zerbi, nella composizione di alcune strofe che sembravano essere delle vere e proprie frecciatine rivolte contro Pettinelli stessa.

Ecco allora che, al termine dell'esibizione, Anna ha scelto di punire Luca e il suo prof Zerbi, dandogli un sonoro e secco zero che ha avuto un effetto a dir poco tremendo sul ragazzo.

Luca D'Alessio, al termine della registrazione e al rientro in casetta post puntata, ha avuto una durissima reazione e non è riuscito a contenere la sua ira e la sua rabbia per quanto accaduto.

Il duro sfogo di Luca D'Alessio che prende a calci il muro della casetta

Il giovane Lda, infatti, è scoppiato in lacrime ed ha cominciato a prendere a calci il muro della casetta, ripetendo a voce alta di essere stanco di questa situazione e di non saper più come gestirla.

Luca è apparso molto provato dal fatto che, dopo le critiche e i voti negativi della prof Pettinelli, si è ritrovato per l'ennesima volta in sfida e quindi in vista della puntata di Amici 21 di domenica 28 novembre, sarà nuovamente a rischio eliminazione dal programma.

"Ma io cosa devo fare? Non ce la faccio più. Zero, ma come si fa. Zero e sono di nuovo in sfida. Non ho parole", continuava a ripetere il figlio di Gigi D'Alessio in lacrime, senza nascondere più il suo malcontento per questa situazione che si è venuta a creare con la prof di canto della scuola.

Anche Simone scoppia in lacrime ad Amici 21

Occhi puntati anche su Simone che, al termine della puntata di Amici, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, dato le continue critiche da parte del suo prof Rudy Zerbi.

Simone, infatti, parlando con Maria De Filippi non ha trattenuto le lacrime ed ha ammesso di essere un po' demotivato dato che il suo mentore sembra essere il primo a non credere in lui.

La conduttrice, però, lo ha spronato a non abbattersi e a cercare di farsi conoscere meglio per far sì che Zerbi cambi idea sul suo conto.