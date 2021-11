Luca D'Alessio, in arte LDA, si ritrova ad affrontare un momento di crisi all'interno della scuola di Amici 21 e scoppia in lacrime. L'episodio è avvenuto dopo la registrazione della settima puntata del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi, durante la quale il giovane Luca si è esibito dal vivo eseguendo un brano di suo padre Gigi. Luca, pur avendo ricevuto i complimenti del suo prof Rudy Zerbi ha avuto un momento di crisi ed ha ammesso di non essere soddisfatto al 100% dell'esibizione, tanto da temere di aver deluso suo padre.

Luca scoppia in lacrime e va in crisi ad Amici 21

Nel dettaglio, durante la settima puntata di Amici 21, Luca si è esibito in studio cantando il brano "L'amore che non c'è", scritto e interpretato da suo padre Gigi.

Per l'occasione, il giovane LDA ha apportato delle modifiche al brano, cantandolo con delle nuove strofe che hanno convinto il suo prof Rudy Zerbi ma non la temutissima Anna Pettinelli.

La prof e speaker radiofonica è tornata a puntare il dito contro il giovane Luca, dicendogli che in questo modo stava gettando all'aria il suo percorso, dato che l'obiettivo primario doveva essere quello di prendere le distanze da suo padre Gigi e dalla sua musica.

Gigi D'Alessio, il figlio Luca canta un suo brano ad Amici 21

Insomma, la prof Pettinelli ritiene che cantare un padre di suo papà, non sia stata affatto una buona scelta e subito dopo la registrazione della settima puntata di Amici 21, il giovane cantante ha avuto una vera e propria crisi in casetta.

Luca D'Alessio, parlando con gli altri allievi che stanno condividendo con lui questa esperienza, non ha saputo trattenere le lacrime, ammettendo di non essere soddisfatto al 100% della sua performance, tanto da temere di poter avere deluso anche suo padre Gigi.

Immediata la reazione degli altri concorrenti che lo hanno subito rincuorato, facendogli presente che la sua sia stata una scelta molto coraggiosa, dato che non tutti avrebbero accettato di mettersi in gioco cantando il pezzo del proprio papà cantante.

Luca D'Alessio preoccupato per il giudizio del padre Gigi

"Non lo so, speriamo che piacerà a papà. A me interessa solo questo", ha ammesso Luca in lacrime confermando la sua preoccupazione per quella che sarebbe stata la reazione di Gigi D'Alessio nel momento in cui avrebbe avuto modo di ascoltare la sua versione de "L'amore che non c'è".

In attesa di scoprire quale sarà la reazione di Gigi e se ci sarà una sorpresa nel corso della prossima puntata del talent show in programma domenica 7 novembre su Canale 5, occhi puntati anche sulle vicende della nuova cantante Sissy, che è stata accolta positivamente da tutti e tre i prof di questa edizione.