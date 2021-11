Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e, il 10 novembre, c'è stata la registrazione del nuovo pomeridiano che andrà in onda questa domenica 14 novembre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena che non passeranno inosservati e tra questi anche l'eliminazione di uno degli allievi di questa edizione. Spazio anche alla nuova gara di cover che sarà giudicata da J-Ax, mentre tra gli ospiti ci sarà il ritorno del cantante Aka7even, star della passata edizione.

Registrazione Amici 21, pomeridiano del 14/11: fuori Ale

Nel dettaglio, le anticipazioni del nuovo pomeridiano di Amici 21 in onda il 14 novembre su Canale 5, rivelano che per la cantante Ale sarà il tempo di affrontare una nuova sfida per confermare il suo posto all'interno della scuola.

La cantante ha dovuto vedersela contro il cantante Andrea, che il pubblico di Amici ha avuto modo di conoscere in una delle precedenti puntate di questa edizione, dato che aveva già preso parte al talent show per sfidare il giovane Luca D'Alessio (in parte Lda).

In quell'occasione, però, Andrea non riuscì ad avere la meglio nonostante i complimenti da parte di Maria De Filippi e anche da parte degli altri professori della scuola.

Ecco il nuovo cantante di Amici 21 entrato al posto di Ale

Sta di fatto che Andrea è stato richiamato per la sfida di questa nuova registrazione di Amici 21 in onda il 14 novembre ed ha dovuto vedersela contro Ale.

Questa volta, però, è riuscito ad avere la meglio: Ale è stata fatta fuori dalla scuola per lasciare spazio al nuovo arrivato Andrea che, dalla nona puntata in poi, fa parte ufficialmente del cast di questa seguitissima edizione del talent show di Maria De Filippi.

E poi ancora, nel corso della puntata in onda domenica pomeriggio in tv, ci sarà spazio anche per la nuova sfida che dovrà affrontare Luca D'Alessio, il quale riuscirà ancora una volta ad avere la meglio e a confermare così la sua presenza nella scuola di Canale 5.

Lui è Andrea, il ragazzo entrato oggi contro Alessandra, aveva già fatto una sfida contro LDA e il suo inedito aveva ricevuto anche i complimenti da parte di Maria pic.twitter.com/4pHMK6D4fa — AMICI NEWS (@amicii_news) November 10, 2021

Lda primo in classifica: spoiler Amici 21 registrazione nona puntata

Occhi puntati anche sulla nuova sfida di cover che, in questa nuova registrazione di Amici 21, è stata giudicata dal rapper J-Ax.

Ad avere la meglio tra tutti gli allievi è stato Lda che ha conquistato il primo posto in classifica, dopo le batoste ricevute nelle settimane precedenti.

Nel corso della nona puntata di domenica 14 novembre, ci sarà spazio anche per un ritorno che sicuramente non deluderà i numerosi fan del talent show.

In studio, infatti, ci sarà Aka7even, il cantante rivelazione della passata edizione, componente del team guidato dalla prof Anna Pettinelli. Aka si esibirà dal vivo cantando il suo ultimo singolo.