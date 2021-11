Durante il day-time di Amici 21 andato in onda ieri, 25 novembre, ha avuto luogo una gara di ballo in cui i talenti dovevano lavorare sulle emozioni. Le canzoni su cui creare una coreografia erano basate sui vari sentimenti che i ballerini avevano deciso di mostrare sul palco: a giudicare la gara Marcello Sacchetta. L'ex ballerino e conduttore della scuola ha deciso questo anno di intraprendere nuove esperienze lavorative ma non è la prima volta che torna come giudice esterno. Questa volta però i suoi giudizi hanno scatenato una querelle sui social: Marcello è stato pesantemente insultato per aver dato voti troppo bassi, a parere di molti telespettatori, tanto che lui stesso ha deciso di esporsi per spiegare la sua posizione.

La classifica di Marcello ha scatenato il web

Un range di voti che è andato da 6 a 3: queste sono state le valutazioni che Marcello Sacchetta ha dato ai danzatori di Amici 21, che hanno disputato una gara alla base della quale c'erano le emozioni. A posizionarsi sul gradino più alto della classifica è stato Dario, con la sufficienza, a seguire Serena con 5+, Guido con 5, Christina con 4 e infine Carola, l'allieva della maestra Celentano che ha avuto il voto più basso. Il tre dato alla ballerina classica ha scatenato l'ira del web, anche se in generale tutti i punteggi sono stati ritenuti davvero inadeguati: anche i ragazzi di fronte alla classifica sono rimasti quasi basiti.

'Ma avevi bevuto?', ha scritto un utente sui social commentando le scelte di Marcello.

Non solo, Sacchetta è stato criticato per essere stato troppo duro e a essere presa di mira è stata anche la fidanzata, Giulia Pauselli attuale professionista del talent di Maria De Filippi. 'Carola asfalta te e la tua fidanzata', ha scritto infatti un altro utente. Questi sono sono alcuni esempi dei numerosi massaggi che sono giunti all'ex ballerino, il quale a questo punto è intervenuto per cercare di placare gli animi.

La spiegazione di Marcello per i suoi voti

'Generalmente in una scuola se un professore dà un compito e la classe non comprende il tema assegnato è chiaro che la media di tutti gli studenti sarà bassa', ha scritto in una Instagram Story Marcello, il quale ha cercato di spiegare il suo punto di vista. Praticamente, Sacchetta non avrebbe valutato il talento dei singoli ragazzi ma l'esibizione singola, il cui scopo non sarebbe stato compreso a suo vedere da nessuno dei ragazzi della scuola.

Sta di fatto che Carola a causa dell'ultima posizione in classifica ha iniziato a piangere perché non si attendeva un voto così basso. La ballerina si è trovata a dover affrontare una sfida ma le anticipazioni dell'ultima registrazione annunciano che Carola è riuscita a superarla rientrando a pieno titolo tra gli studenti della ventunesima edizione del programma.