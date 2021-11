Serena è sicuramente l'allieva di Amici 21 più corteggiata: da quando è iniziato il programma, infatti, la giovane ha ricevuto tanti complimenti per la sua bellezza, anche da qualcuno che non ha avuto il coraggio di palesarsi. Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 10 novembre, fanno sapere che un talento della classe ha ammesso di provare un interesse per la ballerina ma, visto che lei fa coppia con Albe, non si è mai fatto avanti per rispetto.

Gossip nella scuola di Amici 21

Albe e Serena sono gli unici allievi di Amici 21 ad essersi avvicinati sentimentalmente da quando il programma è cominciato.

Da un paio di mesi a questa parte, dunque, nella casetta del talent-show si è formata solamente una coppia, ed è quella composta dal rapper del team Pettinelli e dalla ballerina del team Todaro.

Il daytime che è andato in onda mercoledì 10 novembre, ha aggiornato i telespettatori su questo rapporto, che continua a crescere e a consolidarsi anche davanti alle telecamere.

In un momento di tenerezze notturne, poi, i due giovani sono arrivati a scambiarsi parole importanti, confidenze che hanno fatto gioire i fan di entrambi.

La danzatrice è stata la prima a lasciarsi andare e ad ammettere: "Credo di essermi innamorata di te".

Albe ha immediatamente contraccambiato affermando: "Anche io penso di essermi innamorato di te".

Il gioco della verità negli studi di Amici

Nel corso dello speciale di Amici che è stato registrato il 10 novembre, Maria De Filippi ha riproposto il gioco della verità, quello che è tanto piaciuto al pubblico la scorsa settimana.

Le anticipazioni che circolano sul web dall'altra sera, fanno sapere che in uno dei bigliettini che sono stati letti in studio si parlava di Serena e del carisma che sembra attirare l'attenzione di molti.

Un allievo che ha preferito rimanere anonimo, dunque, ha ammesso di provare un interesse per la ballerina ma, nel rispetto della sua storia d'amore con Albe, non si è mai fatto avanti palesemente.

È quasi impossibile capire chi sia il talento che sta "soffocando" una cotta nei confronti della bella compagna di classe, anche perché pare che la conduttrice non abbia volutamente approfondito l'argomento per evitare che potessero nascere tensioni e gelosie in casetta.

L'unico che di recente si è prestato ad uno scherzo al fidanzato di Serena, è LDA: il figlio di Gigi D'Alessio ha finto di essersi preso una sbandata per la ballerina, ma era tutto organizzato per divertimento e senza apparenti secondi fini.

Le anticipazioni della nona puntata di Amici

La puntata di Amici che Maria De Filippi ha condotto il 10 novembre (e che sarà trasmessa domenica 14 su Canale 5), ha regalato parecchi spunti di discussione ai fan.

LDA e Guido hanno affrontato e vinto le sfide che le prof Pettinelli e Peparini avevano richiesto in settimana, mentre la cantante Ale ha perso il confronto con Andrea ed ha dovuto lasciare per sempre il programma.

I cantanti si sono misurati con un'altra gara, stavolta giudicata da J-Ax.

L'artista ha messo Luca D'Alessio al primo posto della sua personale classifica, mentre ultimi a pari merito sono stati Tommaso, Alex e Simone (i tre dovranno fare una sfida la prossima settimana).

Tra le esibizioni più acclamate ed applaudire dal pubblico in studio, ci sono: un passo a due tra Mattia e Christian sul genere boogie, un tango di Carola con il professionista Umberto e una rumba sempre tra Carola e Mattia. Raimondo Todaro è stato un po' critico con l'allieva della maestra Celentano, secondo lui troppo esaltata su stili di danza in cui non eccelle come il latino-americano o tutto ciò che non ha a che fare con il classico.