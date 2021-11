Clima teso all'interno della scuola di Amici 21, dove i giudizi taglienti della prof Alessandra Celentano continuano a destare polemiche tra gli allievi. E, in queste ultime ore, i ballerini protagonisti di questa seguitissima edizione del talent show di Maria De Filippi hanno dato il via ad una vera e propria "rivolta" nei confronti della temutissima insegnante di danza. A puntare il dito contro la prof Celentano ci ha pensato in primis il ballerino Dario, che non ha per niente gradito il giudizio nei suoi confronti.

Scatta la 'rivolta' contro la prof Celentano ad Amici 21

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di Amici 21 trasmessa su Canale 5, Dario si è ritrovato a fare i conti con le pesanti critiche da parte della prof Celentano, la quale non lo ritiene adatto a fare il ballerino per il suo aspetto fisico.

Come se non bastasse, l'allievo 17enne ha dovuto leggere anche una lettera della prof, con la quale svelava di volerlo mettere in sfida in vista della prossima puntata del pomeridiano, in programma domenica prossima.

La scelta della prof Alessandra non ha convinto per niente Dario che questa volta non le ha mandate a dire ed è letteralmente esploso in casetta.

Diego sbotta contro la prof Celentano

"Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel modern", ha sbottato Dario in casetta al termine della puntata di Amici, 21, trovando l'approvazione da parte degli altri allievi.

"Non è una sfida la coreografia, è una sfida quello che dice: io danza la faccio", ha sbottato ancora il giovane Dario lasciando intendere di non aver alcuna intenzione di farsi scoraggiare dai giudizi negativi della prof Celentano e quindi di voler andare avanti per la sua strada.

Insomma il ballerino ha le idee molto chiare e malgrado la prof Celentano ritenga che il suo fisico non gli permetta di ottenere delle buone prestazioni nel mondo della danza, lui ha sbottato dicendo che continuerà a ballare per sempre, almeno fino a quando non sarà vittima di qualche incidente fisico che gli impedirà di proseguire il suo sogno.

Serena e Diego nel mirino della prof ad Amici 21

Come reagirà la prof a questo affronto e a questa "rivolta" aizzata nella casetta di Amici dal giovane allievo? Di sicuro, Alessandra Celentano, risponderà per le rime a Dario.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda tra i due, va precisato che solo qualche settimana fa, la prof di danza aveva puntato il dito contro un'altra ballerina.

Trattasi di Serena la quale era stata definita fin troppo "grossa" per poter fare questo mestiere. Anche questi giudizi della prof non erano piaciuti per niente all'allieva della scuola di Maria De Filippi, che scelse di andare avanti per la sua strada.