Il cantante Lda è stati al centro della scena nella puntata di Amici del 21 novembre. Non solo per il voto "zero" alla prova di canto in inglese ricevuto da parte di Anna Pettinelli (che ora lo mette a rischio) ma anche per una proposta compagno nel talent Alberto, il quale chiede di sostituirsi a lui nella sfida che lo attende. Una richiesta che Lda non rifiuta, dopo aver contestato il voto "0" di Pettinelli alla sua prova che lo manda dritto in sfida.

Su questo punto però Maria De Filippi ha rimproverato sia Alberto La Malfa che Luca D'Alessio, accusando il primo di mostrarsi in malafede, nel mettere l'amico in condizione di rifiutare la sfida, e quest'ultimo di mostrare mancanza di carattere, nel non rifiutare la proposta del primo di sostituirsi a lui per la sfida.

"Le pa**e nella vita dove le abbiamo?", incalza quindi il 18enne, la conduttrice.

Luca D'Alessio canta It's oh so quiet, su richiesta di Anna Pettinelli

La 10^ puntata di Amici 21 ha visto i cantanti mettersi alla prova sulle assegnazioni dei docenti. In particolare Luca D'Alessio si è esibito in "It's oh so quiet", su richiesta di Anna Pettinelli, Nell'esibizione dal sound swing il figlio di Gigi D'Alessio veste i panni di un crooner e mantiene il ritornello della canzone in inglese, a cui aggiunge delle barre in italiano. Tutto ciò a Pettinelli suona come un dissing nei suoi riguardi.

"Parli di me, ma tu lo fai perché non puoi più credere che sto qua per meriti miei", canta infatti Lda nella sua versione, rispondendo non troppo velatamente a chi lo accusa di essere raccomandato.

E se i professori Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi fanno un plauso al 18enne, dandogli rispettivamente 7,5 e 10 come voti, invece Anna Pettinelli stronca il giovane con uno "zero", seppur ritenendo piacevole l'esibizione.

Tale voto viene giustificato dalla professoressa con un'accusa a Rudy Zerbi. Quella di aver favorito il 18enne nella gara giudicata dai docenti di canto.

"Voglio dire che da noi professori sono state date le canzoni ai ragazzi per la sfida e nessuno è stato aiutato, eccetto Lda -sostiene- che ha ricevuto l'idea da Rudy Zerbi. C'è un video che dimostra quanto sei scorretto, Rudy. L'idea del dissing è la tua. Tu vai in sala da lui e gli dici cosa fare".

Zerbi a quel punto prova a smontare l'accusa, dichiarando di aver fatto il suo dovere d'insegnante, nel suggerire all'allievo un dissing a Pettinelli per la gara.

Gli fa eco, poi, Lda, il quale e dichiara di aver condiviso l'idea del professore, sottolineando di aver scritto di suo pugno le barre in italiano senza l'aiuto del mentore. Ma lo zero di Pettinelli fa media e Lda finisce agli ultimi posti nella classifica di fine gara, quindi va dritto in sfida.

Albe si propone al posto di Lda per la sfida

La nuova comunicazione di sfida per Lda causa una presa di posizione di Albe, il quale si dice in dissenso rispetto a quanto stabilito dalla sua stessa insegnante.

Albe dichiara che - a suo avviso - Luca non meriti uno zero come voto alla sua esibizione bilingue, poi si propone come sostituto dell'amico per la sfida. Un'istanza che l'insegnante accetta seppur non condividendola, invitando il pupillo a discuterne con lei in settimana prima di confermare la proposta alla produzione del talent.

Luca rimarca, poi, che non accetta lo zero di Pettinelli: "Non mi sento uno zero, ma mai nella vita".

Maria De Filippi è una furia contro Lda e Albe

La proposta di Albe manda su tutte le furie Maria De Filippi. La conduttrice prende parola e si scaglia sia contro Alberto che Lda, accusando il primo di voler indebolire agli occhi del pubblico l'amico e il secondo di mostrare mancanza di carattere, nel non rifiutare la sostituzione del primo per la sfida che lo attende.

Poi Maria dice al giovane D'Alessio: "Tu te la fai fare da Albe? Le pa**e nella vita dove le abbiamo? Scegli di fare il cantante e sei ogni giorno in sfida. Su Spotify c'è una classifica tutti i giorni con le riproduzioni".

"Non ho contestato la sfida, se è passato questo non volevo dire questo", dichiara in conclusione Luca alla conduttrice.