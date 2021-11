Nella giornata di domenica 14 novembre è andato in onda, come di consueto, un nuovo appuntamento di Amici. Nel corso della nona puntata si sono esibiti gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Dopo la performance di Luigi, che ha cantato il suo inedito "Muro", la padrona di casa ha spiegato che il singolo del protagonista del talent era contenuto all'interno del cd del programma "Soundcheck". Maria voleva regalare il disco al cantante, ma si è accorta che la redazione aveva fornito solo l'involucro, senza il contenuto, pertanto, De Filippi non ha potuto omaggiare Luigi ed ha ironizzato sull'accaduto.

Amici, Maria De Filippi presenta Luigi, che canta il suo inedito

Nella nona puntata di Amici, andata in onda su Canale 5 domenica 14 novembre, Luigi Strangis ha cantato il suo inedito, intitolato Muro. Al termine della performance dell'allievo, Maria De Filippi ha spiegato che la canzone appena cantata dal protagonista del talent show di Mediaset era contenuta all'interno della compilation Soundcheck, autografata dai ragazzi della trasmissione. La padrona di casa ha tenuto in mano il cd ed ha pensato di omaggiare Luigi con il disco in cui era presente anche la sua canzone, ma non ha potuto fare il regalo a Strangis.

Amici, la redazione dà a Maria De Filippi un cd fasullo e non può regalarlo a Luigi

Maria De Filippi, infatti, voleva donare all'alunno il disco e, prima di darlo a Luigi, ha voluto accertarsi se fosse tutto ok. A quel punto, la padrona di casa ha affermato: ''Fammi vedere se è pieno. È vero o fasullo? Perché ogni tanto ti danno delle cose fasulle in mano''.

Le persone dello staff della presentatrice, che collaborano con lei nella redazione di Amici, sentendo la richiesta di Maria De Filippi, le hanno confermato che era un cd finto. A quel punto, Maria ha affermato ridendo: ''È fasullo? Quindi manco lo posso regalare''.

Amici, nona puntata del 14 novembre: Ale eliminata, J-Ax fa la classifica dei cantanti

Nel corso della nona puntata di Amici, Luigi Strangis si è esibito anche con un'altra canzone, di fronte a J-Ax. Infatti, il rapper è stato chiamato in trasmissione per valutare gli alunni e le loro performance, che dovevano avere come tema la rabbia o la felicità. Nelle ultime tre posizioni della classifica di J-Ax sono finiti tre allievi del talent: Alex, Simone e Tommaso. Pertanto, per i tre ragazzi ci sarà una sfida nella prossima puntata. Inoltre, durante la puntata trasmessa su Canale 5 domenica 14 novembre, Ale ha perso contro un ragazzo arrivato nella scuola per sfidarla e, pertanto, per la cantante è terminata la corsa al serale e l'alunna ha dovuto lasciare il suo banco nel talent.