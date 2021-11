La puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 14 novembre vedrà Luca, D'Alessio, in arte di LDA, prendersi la sua rivincita su Anna Pettinelli, la coach che lo ha messo in sfida per la seconda volta consecutiva. Ebbene, il ragazzo vincerà anche questa sfida e non solo, visto che risulterà anche il migliore nella gara delle cover giudicata da J-Ax.

Spoiler puntata 14/11: ospiti J-Ax e Aka7even

Nel pomeriggio del 10 novembre si è registrata la nuova puntata di Amici che verrà trasmessa domenica 14 novembre su Canale 5 a partire dalle 14:00.

Attraverso le anticipazioni diffuse sul web, si possono avere alcune informazioni su ciò che è accaduto in studio. In primis si viene a sapere che ospiti della puntata saranno Aka7even e J-Ax. Quest'ultimo giudicherà la gara delle cover dei cantanti, mentre il primo canterà il suo nuovo singolo. Come visto nel daytime, ci saranno delle sfide molte attese in ballo: quelle di Guido e LDA. Il ballerino manterrà il suo banco e lo stesso farà LDA.

La rivincita di LDA su Anna Pettinelli: vince ancora la sfida

Luca D'Alessio, messo in sfida da Anna Pettinelli per la seconda volta consecutiva, vincerà il confronto con lo sfidante. Ora resta da capire se la prof di canto deciderà di arrendersi e smetterà di metterlo continuamente in dubbio.

Pettinelli è stata accusata già nella scorsa puntata da Lorella Cuccarini, di avere una sorta di accanimento contro il figlio di Gigi D'Alessio, accuse rispedite al mittente dalla speaker radiofonica. Il fatto che poi in settimana lo abbia nuovamente mandato in sfida, fa supporre che Lorella avesse ragione. Sta di fatto che LDA, si è preso una rinvicita in questa registrazione, visto che ha superato la sfida ed è ancora un allievo della Scuola di Amici.

Luca D'Alessio primo nella classifica di J-Ax

Se Luca e Guido riusciranno a mantenere il banco, le anticipazioni svelano che non sarà così per la cantante Ale. La ragazza perderà la sfida contro Andrea e sarà costretta ad abbandonare Amici 2021. Per quanto riguarda la ballerina Serena, si viene a sapere che l'allievo di Raimondo non ballerà in puntata, a causa di un infortunio.

Non mancheranno come sempre, le discussioni tra Alessandra Celentano e Todaro, i quali alla fine, balleranno insieme una bachata. Come già accennato, l'ospite della puntata in onda il 14 novembre, ovvero J-Ax, sarà chiamato a giudicare la nuova gara tra i cantanti. A risultare primo, secondo il giudizio del rapper, sarà proprio LDA. Come la prenderà Anna Pettinelli? Cambierà idea su Luca o lo metterà in sfida per la terza volta? Non resta che attendere per scoprirlo. A questo punto, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 domenica 14 novembre a partire dalle 14:00 per vedere tutto ciò che è avvenuto nella registrazione.