Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate alla programmazione del prime time. Proseguirà l'appuntamento con Il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini anche se cambierà giorno di messa in onda. Novità anche per quanto riguarda la domenica pomeriggio, dato che si andrà verso lo stop di Verissimo alla domenica pomeriggio.

Cambio programmazione Grande Fratello Vip: le anticipazioni sui palinsesti Mediaset 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del 2022, rivelano che in prime time ci sarà spazio per delle modifiche legate alla programmazione del Grande Fratello Vip 6.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini proseguirà la sua messa in onda fino al mese di marzo, ma ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda delle puntate serali.

Il primo appuntamento è confermato di lunedì sera mentre il secondo non sarà più trasmesso di venerdì, come è accaduto in queste settimane.

Da gennaio in poi, infatti, il GF Vip cambierà giorno di messa in onda e il raddoppio settimanale sarà previsto di giovedì sera, serata in cui su Rai 1 andrà in onda l'attesissima seconda stagione di Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero.

Can Yaman ritorna nella prima serata di Canale 5

Di venerdì sera, invece, a partire da gennaio ci sarà spazio per le nuove fiction in prima visione assoluta, tra cui l'attesissima Viola come il mare che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Per quanto riguarda, invece, la domenica sera di Canale 5, ci sarà spazio per il ritorno di Avanti un altro di sera condotto da Paolo Bonolis, che tornerà in onda anche in daytime con la versione "classica" del game show preserale.

Sempre nel dì festivo, al termine degli appuntamenti serali con Avanti un altro, ci sarà spazio per la nuova edizione de Lo Show dei record, che sarà condotta da Gerry Scotti.

Le anticipazioni sulla programmazione Mediaset del 2022, inoltre, rivelano che ci saranno delle modifiche anche per quanto riguarda il palinsesto della domenica pomeriggio.

Stop Verissimo di domenica: anticipazioni palinsesti Mediaset 2022

Con il ritorno del serale di Amici 21, previsto da marzo, ci sarà uno stop per la puntata domenicale.

Di conseguenza, giungerà al termine anche l'appuntamento festivo con Verissimo.

Da marzo, quindi, sia la trasmissione di Maria De Filippi che quella di Silvia Toffanin non saranno più trasmesse di domenica pomeriggio e saranno sostituite da film e soap opera.

Tra le novità del 2022, prevista anche una seconda edizione dello show comico di Pio e Amedeo che, lo scorso anno, ha sbancato gli ascolti del prime time Mediaset.