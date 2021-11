Le anticipazioni dei palinsesti Rai per il mese di gennaio 2022 prevedono il ritorno di Doc 2 - Nelle tue mani, la fortunatissima serie televisiva medical con protagonista Luca Argentero.

Tra i nuovi titoli, è atteso anche il ritorno di Serena Rossi, che sarà la protagonista della nuova fiction dal titolo La sposa, in attesa di rivederla poi anche nei panni di Mina Settembre.

Palinsesti Rai gennaio 2022, le anticipazioni sulla programmazione

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del mese di gennaio 2022, rivelano che il daytime della rete ammiraglia non subirà delle modifiche.

Tutti i programmi che, dallo scorso settembre, tengono compagnia al pubblico mattutino e pomeridiano, saranno riconfermati in toto.

Spazio, quindi, alle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che riprenderà la consueta programmazione da gennaio, subito dopo la sosta natalizia di una settimana.

Confermati anche gli appuntamenti con La Vita in diretta, condotto da Alberto Matano e quello con L'Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna, leader degli ascolti del preserale.

La Sposa con Serena Rossi debutta a gennaio 2022

Novità invece per quanto riguarda la programmazione del prime time di Rai 1. Le anticipazioni sui palinsesti di gennaio 2022 rivelano che di domenica sera debutterà la nuova serie televisiva dal titolo La Sposa, con protagonista Serena Rossi.

L'attrice napoletana, reduce dal successo di Mina Settembre (che presto tornerà in onda con la seconda stagione) vestirà i panni di una giovane sposa "per procura", in questa nuova serie ambientata nell'Italia degli anni '40.

Sempre in prime time, ci sarà spazio anche per il ritorno di Doc 2 - Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero.

Il ritorno di Doc 2 con Luca Argentero: anticipazioni palinsesti Rai gennaio 2022

Dopo il boom di ascolti della prima serie, seguita da una media di oltre 7 milioni di spettatori, la serie medical tornerà in onda a partire da giovedì 13 gennaio, con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di colpi di scena.

Per l'intrattenimento, invece, le anticipazioni dei palinsesti Rai di gennaio rivelano che ci sarà spazio per le nuove puntate di The Voice Senior 2 condotto da Antonella Clerici, in onda di venerdì sera.

Al sabato, invece, debutterà Tali e Quali Show, il varietà di Carlo Conti che questa volta vedrà protagonisti delle persone "nip".

La programmazione di Rai 2 e Rai 3 di gennaio

Su Rai 2, invece, proseguirà l'appuntamento con Quelli che..., in onda di lunedì sera e ci sarà spazio pure per lo show Un'ora sola vi vorrei con Enrico Brignano.

Su Rai 3, infine, è confermato l'appuntamento con Chi l'ha visto e quello con Cartabianca, il talk show politico condotto da Bianca Berlinguer.