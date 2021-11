Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana da lunedì 22 fino a venerdì 26 novembre sono ricche di colpi di scena.

Dopo averci riflettuto molto a lungo, Niko prenderà la decisione di dare una seconda chance ad Alberto e quindi lo assumerà nel suo studio. Ma non tutti approveranno l’assunzione di Palladini: a "fargli guerra" saranno in primis Renato e Patrizio.

Adele, intanto, troverà la forza di ribellarsi a Mauro mentre Rossella avrà di che riflettere sul suo futuro lavorativo. La ragazza, infatti, potrebbe partire e lasciare Napoli e quindi anche Riccardo.

Giancarlo, nel frattempo, tornerà a farsi sentire e il suo ritorno non farà altro che minare la relazione coniugale tra Michele e Silvia.

Fabrizio, invece, per farsi perdonare, farà una sorpresa a Marina Giordano.

Anticipazioni Upas, le puntate fino al 26 novembre: Alberto assunto allo studio di Niko

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko rimuginerà in lungo e largo sul da farsi a proposito di Palladini, il quale sarà determinato a farsi assumere come collaboratore allo studio. Alla fine, Niko deciderà di dare una seconda possibilità ad Alberto Palladini, malgrado le critiche delle persone che lo circondano.

Il recupero della memoria porterà spensieratezza in Filippo, il quale finalmente potrà godersi appieno la ritrovata serenità familiare con sua moglie Serena.

Un posto al sole anticipazioni prossime puntate: Nunzio è ancora innamorato di Chiara

In seguito al tragico incidente che ha causato la morte di suo padre, Chiara sarà sconvolta e a starle vicino ci penserà Nunzio. Infatti, nelle prossime puntate di Un posto al sole, il ragazzo, ancora innamorato della sua ex fidanzata, farà di tutto per aiutarla a superare questo difficile periodo.

Intanto Michele cercherà di convincere la figlia Rossella a portare avanti il suo percorso di formazione, che potrebbe 'costringerla' a lasciare Napoli e a mettere delle grosse distanze tra lei e Riccardo. Nel frattempo Silvia verrà ricontattata da Giancarlo: la donna si comporterà in modo talmente strano da far pensare a Michele di nascondere qualcosa.

Dopo averne parlato con Susanna, Niko accetterà di assumere Alberto, ma non tutti appoggeranno questa sua decisione: la presenza di Palladini nello studio finirà per scombussolare gli animi sia in casa Giordano che in casa Poggi.

Intanto Mariella chiederà a Guido Del Bue di pensare di più al futuro di Lollo.

Un posto al sole: Adele si ribella a Mauro, Renato e Patrizio contro la decisione di Niko

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, non apprezzando per niente la presenza di Alberto nello studio di Niko, Renato e Patrizio si coalizzeranno per intraprendere una battaglia contro Palladini e saranno quindi molto critici verso la decisione di Niko.

Silvia e Michele dovranno affrontare la realtà, a quanto pare il ritorno di Giancarlo rimetterà tutto in discussione e il matrimonio tra i due coniugi sarà sul punto di naufragare irreparabilmente.

In occasione della giornata mondiale contro la violenza delle donne, Adele si ribellerà dallo schiacciante peso che è Mauro.

Marina, infine, verrà colta da una sorpresa da parte di Fabrizio mentre Roberto dovrà dare una risposta seria a Lara, riguardo la loro relazione.