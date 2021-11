Barbara D'Urso continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica e, in queste ultime ore, si è parlato di un suo possibile approdo alla conduzione de L'Isola dei famosi 2022, il celebre reality show della sopravvivenza che tornerà in onda il prossimo anno, sempre sulla rete ammiraglia del Biscione. Una notizia che ha subito preso il largo sul web e sui social, al punto che in tantissimi, durante la diretta Instagram che la conduttrice ha fatto ieri sera, le hanno chiesto conferme in merito e la d'Urso ha rotto, per la prima volta, il silenzio.

Mediaset, ritorna L'Isola dei famosi: a rischio Ilary Blasi

Nel dettaglio, stando alle indiscrezioni riportate dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Barbara d'Urso potrebbe essere la nuova conduttrice de L'Isola dei famosi 2022, il celebre reality show di Canale 5 che lo scorso anno è stato condotto da Ilary Blasi.

A quanto pare, però, la signora Totti non avrebbe convinto al 100% i vertici del Biscione, al punto che per questa nuova edizione, che andrà in onda probabilmente a partire da marzo/aprile 2022, si starebbe pensando ad un cambio conduzione.

Dato che l'Isola dei famosi è un programma molto costoso, Mediaset vorrebbe andare sul sicuro e alla guida del reality show vorrebbe puntare su una conduttrice che sappia gestire bene la diretta e tutte le dinamiche che nascono nel programma.

Nuova avventura per Barbara d'Urso all'Isola 2022?

Ecco perché la scelta potrebbe ricadere proprio su Barbara d'Urso che, in questi anni di onorata carriera Mediaset, ha avuto modo di condurre diverse edizioni del Grande Fratello, ma anche La Fattoria e Reality Circus.

Insomma, la conduttrice sa gestire bene la diretta di un reality show e tutti gli imprevisti che talvolta comprende.

La notizia della d'Urso al timone della nuova Isola dei famosi di Canale 5 ha subito entusiasmato i numerosissimi fan della conduttrice napoletana, i quali sperano che la trattativa vada in porto.

E ieri sera, durante la diretta Instagram che Barbara d'Urso ha voluto fare con i suoi fan di Instagram, non sono mancate le domande proprio su questo argomento e sul suo possibile approdo alla conduzione del reality show della sopravvivenza.

La reazione di Barbara d'Urso alle domande sull'Isola dei famosi

La conduttrice ha letto le domande e, per la prima volta, ha rotto il silenzio su quello che potrebbe accadere.

"Vabbè, andiamo oltre", è stata la reazione di Barbara quando le chiedevano se sarà davvero lei la nuova conduttrice dell'Isola dei famosi.

Una risposta sibillina, quella della conduttrice partenopea che, per il momento, preferisce non sbilanciarsi più di tanto su questo argomento.