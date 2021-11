Svolta storica nelle nuove puntate di Beautiful: le anticipazioni americane rivelano che Taylor farà il suo ritorno a Los Angeles, ma con un volto nuovo. A interpretarla è Krista Allen, attrice che ha partecipato anche ad altre soap opera di grande successo in onda in Usa, prima tra tutte Days Of Our Lives. I telespettatori italiani la ricorderanno invece nella serie tv Streghe.

Addio dunque a Hunter Tylo, che ha interpretato fino a ora Taylor. Secondo le ultime indiscrezioni pare che sia stata una scelta dell'attrice quella di non tornare a far parte del cast di Beautiful.

Non è la prima volta che nella soap opera americana, campionessa di ascolti su Canale 5, avvenga un recast: basti pensare a Ridge Forrester e a Thorne Forrester e non solo. Ma come sarà la "nuova Taylor" negli episodi inediti?

Anticipazioni Beautiful: Taylor torna a Los Angeles

Nelle nuove puntate di Beautiful che stanno andando in onda in questi giorni in America, Steffy si trova in grande difficoltà. Da una parte deve tenere a bada il desiderio di Finn di frequentare la sua pericolosa madre Sheila, mentre dall'altra deve difendersi dalla nuove accuse di Hope, che l'ha tacciata di essersi intromessa di nuovo nella sua vita.

Ma non è finita qui: Steffy è anche stata presa di mira da Sheila, decisa con l'inganno a farla tornare nella dipendenza da oppiacei.

Ed ecco che sembra essere provvidenziale il ritorno di sua madre Taylor, pronta a difenderla da tutto e da tutti.

I fan vedranno una Taylor completamente diversa, visto che avrà il volto di Krista Allen. Incredibile la somiglianza con Hunter Tylo, anche se con qualche annetto di meno. Non sarà facile per l'attrice ricoprire il ruolo chiave di Taylor, uno dei personaggi storici di Beautiful.

Intanto un suo tweet ha messo in allarme i fan della coppia formata da Ridge e Brooke.

Taylor rivuole Ridge? Anticipazioni Beautiful

Krista Allen ha postato diversi tweet sul suo profilo ufficiale e uno di questi ha catturato l'attenzione dei fan di Beautiful: “Dite a Brooke di nascondere suo marito“.

Non stupirebbe il fatto che Taylor, dopo tanto tempo, torni sui suoi passi e ripensi al grande amore che l'ha legata a Ridge, padre della loro amata figlia Steffy.

E chissà che, pronta ad aiutarla a uscire da questa difficile situazione, non si leghi nuovamente all'ex marito.

Tra le varie ipotesi anche quella che Taylor possa interessarsi di nuovo a un altro grande suo amore, Bill Spencer. Non resta che attendere le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful nelle quali Taylor farà il suo ritorno a Los Angeles, attesissime dai telespettatori americani che non vedono l'ora di vedere la "nuova Taylor" all'azione.