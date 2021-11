In Beautiful, finalmente scatterà la passione tra Finn e Steffy. Proprio la giovane Forrester dichiarerà il suo amore al dottore, segno che avrà deciso di voltare definitivamente pagina. Liam, invece, sembrerà non accettare la nuova relazione di Steffy, ma alla fine cambierà idea. Ecco cosa riservano le anticipazioni sulle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 novembre.

Steffy e Finn: scatta il bacio, Liam geloso

Dando uno sguardo alle nuove trame di Beautiful in onda sino al prossimo 27 novembre, si vedrà Liam geloso del rapporto tra Steffy e Finn. Quest'ultimo sarà premuroso con la sia giovane Forrester che con la piccola Kelly.

Pertanto, non passerà molto tempo prima che il giovane medico e Steffy si bacino appassionatamente. Intanto, Liam mostrerà tutte le sue preoccupazioni su Finn a Hope, la quale cercherà di far ragionare il marito, facendogli capire che la sua è solo gelosia.

Steffy dice a Finn di amarlo nelle prossime puntate di Beautiful

Dopo il brutto periodo legato alla dipendenza da farmaci, le nuove trame di Beautiful vedranno una Steffy del tutto cambiata e pronta a viversi la sua nuova storia d'amore con Finnegan. Un nuovo capitolo della sua vita che porterà Steffy a ribadire, anche di fronte al fratello Thomas, di voler stare con Finn, nonostante il comportamento ostile di Liam. Secondo la figlia di Ridge, il suo ex marito dovrà accettare la sua decisione e dovrà quindi farsene una ragione.

Anche Finn sarà felice di aver avuto la fortuna di conoscere Steffy e l'unico suo rammarico sarà rappresentato dall'atteggiamento di Liam.

Beautiful, anticipazioni: Liam accetta la relazione di Steffy e Finn

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda sino al prossimo 27 novembre, Hope affronterà Liam, chiedendogli di lasciar vivere a Steffy la propria vita.

Nel frattempo, Zoe flirterà con Zende e sarà confusa in merito ai suoi sentimenti. La modella, infatti, sarà indecisa se trasferirsi o meno a casa di Carter. Finalmente arriverà il momento in cui Steffy dirà a Finn di amarlo. Sarà chiaro, a questo punto, che la giovane Forrester avrà deciso una volta per tutte di voltare pagina e aprire il suo cuore.

Hope, nel frattempo, chiederà a Liam di concentrarsi sulla loro famiglia, lasciando che Steffy possa vivere la sua vita senza condizionamenti. Mentre Steffy e Finn si dichiareranno il loro amore, arriverà proprio Liam. Il giovane Spencer, questa volta, non avrà nessuna intenzione di fare una scenata di gelosia ma anzi, si scuserà per il suo comportamento e dirà loro di accettare il loro legame. Un bel passo avanti per Liam, che avrà deciso di seguire i consigli di Hope. Per non perdere nulla di tutto quanto anticipato, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle 13:40.