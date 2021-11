Le puntate di Beautiful in onda nel corso di questo mese di novembre su Canale 5 saranno ricche di accadimenti.

In primis, Steffy lascerà la clinica di disintossicazione e farà ritorno a casa dive ben presto dichiarerà il suo amore a Finn. Suo fratello Thomas comincerà ad avere delle allucinazioni, mentre Quinn si ritroverà senza un tetto sopra la testa, dopo essere stata cacciata di casa da Eric.

Eric scopre il complotto di Quinn e la caccia di casa

Il mese di novembre, per i telespettatori italiani di Beautiful, sarà ricco di nuovi intrighi e colpi di scena.

Ridge annullerà le nozze con Shauna dopo aver scoperto di essere stato ingannato da Fulton e da Quinn. Lo stilista tornerà tra le braccia di Brooke e si ricomporrà così la storica coppia di Beautiful. Ben presto, anche Eric verrà a conoscenza del complotto e si infurierà con Quinn, arrivando a cacciarla di casa. Il loro matrimonio sarà giunto al capolinea?

Nel frattempo, Carter sarà sempre più attratto da Zoe e la stupirà portandola a vedere la sua nuova casa, consegnandole le chiavi. A turbare Zoe, ci sarà Zende, il quale si farà avanti più volte con la giovane modella.

Steffy e Finn: sboccia l'amore tra i due nelle prossime puntate di Beautiful

Steffy uscirà finalmente dalla clinica di riabilitazione.

Liam nel frattempo, continuerà ad incolpare Finn per quanto accaduto a Steffy e gli rinfaccerà il fatto di non essersi accorto che la giovane aveva una dipendenza da oppiacei. Hope a questo punto, chiederà al marito se la sua non sia gelosia.

Liam, non potrà far altro che lasciare che Steffy si costruisca una nuova vita con Finn.

Proprio Steffy e il dottor Finnegan nel corso dei prossimi episodi, si dichiareranno il loro amore.

Thomas vittima di allucinazioni, Quinn cerca di riconquistare Eric

Mentre per Steffy le cose sembreranno volgere al meglio, per Thomas saranno in arrivo nuovi problemi. Dando uno sguardo alle anticipazioni, il fratello di Steffy tornerà a lavorare alla Forrester, rimanendo infastidito dal fatto che Hope avrà chiesto a Zende di collaborare con lei.

Quinn intanto, dopo essere starà cacciata da Eric, rimarrà senza un tetto sopra la testa e accetterà l'invito di Flo di andare a vivere alla casa sulla spiaggia. Quinn comunque, cercherà un modo per farsi perdonare da Eric, ma scoprirà che il marito avrà acconsentito a far restare Shauna alla Villa. In Beautiful inoltre, i telespettatori rimarranno basiti nel vedere Thomas litigare con un manichino che avrà le sembianze di Hope. Il figlio di Ridge avrà un evidente problema psicologico e le sue allucinazioni potrebbero nascondere un problema molto serio.

Per non perdere nulla di ciò che accadrà nella soap Tv americana nel corso del mese di novembre, basterà sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle ore 13:40.