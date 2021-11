Nuovo spazio dedicato con le anticipazioni su Beautiful, la popolare soap opera della rete ammiraglia Mediaset con protagonisti Thorsten Kaye e Annika Noelle. Le trame delle puntate dall'8 al 13 novembre su Canale 5 narrano che Eric Forrester non riuscirà a perdonare Quinn Fuller per aver cercato di dividere Ridge e Brooke. Liam Spencer e Finn, invece, saranno ai ferri corti.

Anticipazioni Beautiful puntate dall'8 al 13 novembre

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate trasmesse dall'8 al 13 novembre in televisione rivelano ci saranno momenti di tensione e confronti tra i vari protagonisti dello sceneggiato americano.

In dettaglio, Quinn avrà un confronto con Shauna dopo quanto successo con Ridge. La creatrice di gioielli, infatti, non riuscirà a comprendere come mai le cose non siano andate come lei aveva desiderato. La sua amica, a questo punto, ribadirà che il piano è stato uno sbaglio fin dall'inizio. Inoltre, la Fulton accuserà la Fuller di averla spinta a commettere tali sbagli per un suo tornaconto personale. Una conversazione che sarà spiata da Eric, che in questo modo scoprirà la trappola organizzata da sua moglie e Shauna.

Nel frattempo, Ridge avrà un chiarimento con Brooke mentre Carter preparerà le carte per annullare le nozze tra lo stilista e la Fulton. In questo modo, questi ultimi continueranno ad essere marito e moglie.

Walton, invece, proseguirà la storia con Zoe, sebbene quest'ultima sia interessata a Zende, appena rientrato da Parigi.

Eric non ha intenzione di perdonare Quinn

Nelle puntate di Beautiful trasmesse a metà novembre su Canale 5, Quinn attraverserà dei momenti davvero difficili in quanto Eric non sembrerà per nulla intenzionato a perdonare le sue malefatte.

Il patriarca dei Forrester, infatti, comprenderà che sua moglie non è mai cambiata. A tal proposito, la Fuller cercherà di avere un dialogo con lui, che però apparirà irremovibile nella sua posizione.

Carter, intanto, dirà a Zoe che Quinn e Shauna avevano preparato un piano per sabotare l'unione tra Ridge e Brooke. Proprio quest'ultima si recherà dalla Fuller per affrontarla a muso duro.

In questa occasione, la Logan le farà presente che il suo desiderio di vendetta ha distrutto la sua stessa vita.

Tensioni tra Liam e Finn

Nel frattempo, Steffy continuerà il soggiorno all'interno di un centro di riabilitazione per curare la sua dipendenza dagli antidolorifici. Più tardi, Liam e Finn si recheranno a trovare la donna in clinica. Qui, lo Spencer accuserà il dottore di non essersi accorto prima del problema che aveva sviluppato la Forrester. Dall'altro canto, Finn lo incolperà di essere troppo invadente nella vita dell'ex moglie.

Zende e Zoe, invece, si avvicineranno sempre di più in ufficio. Infine Hope sceglierà lo stilista per la sua collezione 'Hope for the future'.