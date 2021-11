Molte novità accadranno durante le nuove puntate di Beautiful in programma dall'8 al 13 novembre su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Eric Forrester non vorrà più vedere Quinn Fuller. Carter Walton, invece, inizierà a frequentare Zoe, ma lei farà gli occhi dolci anche a Zende.

Anticipazioni Beautiful, puntate 8-13 novembre: Carter inizia una storia con Zoe, ma lei flirta con Zende

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 8 a sabato 13 novembre in televisione rivelano che Quinn avrà una discussione con Shauna, in quanto vuole capire i motivi del fallimento del loro piano.

La madre di Flo, a questo punto, la informerà che è stato tutto uno sbaglio fin da subito, accusando l'amica di averla spinta a errare per un suo tornaconto personale. Purtroppo la conversazione sarà spiata da Eric, che apparirà sconvolto.

Nel frattempo, Ridge racconterà tutte le ultime novità a Brooke dopo aver saputo che l'hanno incastrato in un falso matrimonio grazie a Katie. A tal proposito, Carter si impegnerà ad annullare le nozze tra lo stilista e Shauna. Per questo motivo, la Logan continuerà ad essere la moglie del Forrester.

Infine l'avvocato Walton inizierà una relazione con Zoe, che però farà gli occhi dolci a Zende di ritorno da Parigi.

Eric capisce che Quinn non è cambiata

Nelle puntate 8-13 novembre di Beautiful, Eric apparirà sconvolto dopo aver capito che sua moglie non è per nulla cambiata a nutrire il suo odio per Brooke.

Per questa ragione, il capo della casa di moda non avrà nessuna intenzione d'incontrarla. La Fuller, intanto, cercherà invano di mettersi in contatto con il marito, se lui non apparisse irremovibile nella sua posizione.

Carter, intanto, racconterà a Zoe di aver saputo dell'inganno di Shauna e Quinn dopo una rivelazione di Ridge.

Brooke, invece, si recherà a trovare la Fuller, dove avranno un duro confronto. Qui, la Logan rammenterà alla nemica che ha perso tutto a causa della sua seta di vendetta.

Steffy rinchiusa in un centro di riabilitazione

Zende e Zoe, invece, inizieranno a flirtare in ufficio mentre Steffy sarà rinchiusa in un centro di riabilitazione per sconfiggere la sua dipendenza da antidolorifici.

La giovane Forrester dimostrerà di avere una reazione ostile quando Finn e Liam si recheranno a trovarla. Lo Spencer, a questo punto, accuserà il dottore di non aver capito prima i problemi della donna. Dall'altro canto, il figlio di Sheila accuserà il rivale di essere troppo invadente.

In seguito, Liam chiederà a Ridge di non recarsi a trovare Steffy, in quanto troppo turbata in questo momento. Infine Hope affiderà l'incarico di stilista per la "Hope for the future" a Zende, suscitando il malcontento di Thomas.