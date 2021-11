Non sarebbe affatto tornato il sereno tra Belen e il compagno Antonino. Secondo gli ultimi sviluppi i genitori di Luna Marì non starebbero vivendo un periodo felice, anzi c'è chi parla addirittura di amore finito. Il settimanale Oggi fa sapere che il weekend a Parigi, che la coppia si è concessa di recente, non avrebbe risolto i problemi, tant'è che Spinalbese non ha partecipato alla festa di compleanno del suocero Gustavo lo scorso 1° novembre.

Nuovi gossip sul privato di Belen Rodriguez

Sarebbe tutt'altro che rientrata la crisi che ha colpito recentemente una delle coppie d'oro del Gossip nostrano.

Dopo che i paparazzi hanno beccato Belen e Antonino al parco insieme a Santiago e a Luna Marì, molti avevano pensato che il periodo buio fosse acqua passata.

In realtà pare che i neo genitori siano ancora lontanissimi. A riprova di ciò c'è l'assenza di Spinalbese alla cena di compleanno di Gustavo Rodriguez, il papà della showgirl che lunedì 1 è stato festeggiato in un noto ristorante di Milano.

Il parrucchiere, infatti, quella sera si trovava altrove e sui social network documentava il suo non proprio entusiasmante pasto con foto pubblicate nelle storie su Instagram.

Il fatto che il giovane non abbia preso parte a questo importante evento per la famiglia dell'argentina, non fa che alimentare le voci di un gelo che sarebbe calato tra lui e la compagna nelle ultime settimane.

Il viaggio 'riparatore' di Belen e Spinalbese

Da quando ha cominciato a serpeggiare la voce su una possibile crisi in corso tra lei e il fidanzato, Belen non si è mai esposta, anzi ha preferito sposare il silenzio e non commentare le tante chiacchiere che sono state fatte sulla sua vita privata.

Dando un'occhiata ai profili social di Rodriguez, però, i fan si sono accorti che di recente si è concessa una romantica trasferta in Francia proprio con la sua dolce metà.

Anche i giornalisti confermano che a fine ottobre la soubrette e il parrucchiere sono volati a Parigi per cercare di risolvere le loro incomprensioni ma, secondo gli ultimi accadimenti, non ci sarebbero riusciti del tutto.

Rientrati in Italia i primi di novembre, i genitori di Luna Marì si sarebbero nuovamente allontanati: Antonino, infatti, non ha partecipato alla festa di compleanno del suocero Gustavo pochi giorni fa.

Silenzio assordante da parte di Belen

Insomma, i giornalisti e gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli si dicono certi del fatto che la crisi tra Belen e Antonino sarebbe tutt'altro che acqua passata. Anche se hanno trascorso qualche giorno insieme a Parigi, i piccioncini non avrebbero ancora raggiunto un vero equilibrio nel privato e a riprova di ciò c'è anche il gelo che è calato tra loro sui social network.

Dallo scambiarsi quasi quotidianamente dediche e "like", Rodriguez e Spinalbese sono passati all'ignorarsi, come se tra loro si fosse rotto qualcosa a poco più di un anno di distanza dal primo incontro.

La showgirl, comunque, non si è ancora esposta per commentare il gossip che la vorrebbe lontanissima dal compagno e questo è un po' insolito se si pensa a tutte le volte in cui l'argentina ci ha messo la faccia per confermare oppure per smentire le chiacchiere che circolavano sulla sua sfera amorosa.

Il silenzio che stanno sposando Belen e Antonino dunque, al momento, non lascia trapelare nulla sulla loro reale situazione. L'unica certezza è che i due sono uniti nel crescere nel migliore dei modi la piccola Luna Marì, la bimba che è venuta al mondo lo scorso luglio.