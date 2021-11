Nuovo appuntamento con Blanca per lunedì 29 novembre in prima serata su Rai 1. Le anticipazioni tv sulla nuova puntata rivelano che Blanca Ferrando potrebbe avvicinarsi a uno dei due spasimanti: il suo rapporto con il premuroso chef Nanni continua a evolversi e i due sembrano molto in sintonia. Allo stesso tempo l'ispettore Liguori deciderà di aprirsi con la consulente per confessarle alcuni dettagli di quando era adolescente, un periodo molto oscuro e particolare per Michele.

Nel frattempo in Commissariato ci sarà un grande subbuglio per la morte di un adolescente di 16 anni, trovato esamine all'interno di un palazzo di proprietà della famiglia dell'ispettore.

Blanca, cosa è accaduto nel precedente episodio

Nella prima puntata della nuova Serie TV che sta appassionando gli italiani, Blanca Ferrando vince un concorso per diventare consulente della polizia. La donna è una non vedente particolarmente dotata, in grado di analizzare in modo formidabile suoni e rumori e scoprire dettagli laddove un orecchio poco raffinato non è in grado di agire.

Arrivata in commissariato, Blanca è vista male dai suoi colleghi, convinti che non possa portare alcun contributo nelle indagini. L'unico a pensarla diversamente è l'ispettore Michele Liguori, che subito lascia spazio alla nuova arrivata. Sarà proprio Blanca a chiudere il caso del primo episodio, incastrando il pluriomicida Andrea attraverso un'operazione di decodage.

Il serial killer tenterà di uccidere la consulente, ma l'ispettore Liguori sventerà l'azione di Andrea salvando la vita della collega.

Anticipazioni Blanca puntata 29 novembre: potrebbe scoccare un bacio

Le anticipazioni tv dell'episodio in data 29 novembre puntano gli occhi su un possibile bacio tra Blanca e uno dei due spasimanti: lo chef Nanni si è dimostrato molto premuroso e attento ai problemi e i sentimenti della giovane Ferrando.

I due si sono avvicinati parecchio e sembrano essere molto affini e in sintonia.

Nel frattempo l'ispettore Liguori si fa strada nel cuore della consulente grazie all'eroico salvataggio avvenuto nella precedente puntata. Michele, inoltre, prenderà in disparte Blanca durante il corso delle nuove indagini per rivelarle alcuni dettagli sulla sua adolescenza.

La conversazione prenderà una piega molto intima giacché l'ispettore sarà pronto ad aprirsi di più. Blanca Ferrando si troverà dunque davanti un bivio e un momento di avvicinamento con uno dei due spasimanti rivelerà tra chi scoccherà il bacio.

Il caso di Camillo

Ulteriori anticipazioni di Blanca rivelano che il caso della nuova puntata riguarderà Camillo, un adolescente di soli 16 anni. Il ragazzo verrà trovato senza vita all'interno di un palazzo. Nel corso delle indagini si scoprirà che l'edificio appartiene alla famiglia dell'ispettore Liguori e il primo sospettato sarà proprio lo zio di Michele. Un colpo molto duro per l'ispettore e Blanca è chiamata a fare appello a tutta se stessa per non lasciarsi influenzare dalle emozioni e risolvere il difficile caso che aleggia sulla vita privata dell'amico e collega.

Per scoprire come evolveranno le vicende di Blanca bisognerà attendere lunedì 29 novembre: l'appuntamento è fissato in prima serata su Rai 1.