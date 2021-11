Prosegue l'appuntamento con Blanca, la nuova Serie TV poliziesca di Rai 1 di cui lunedì 29 novembre andrà in onda la seconda delle sei puntate previste di questa prima stagione. Nuove indagini e nuovi colpi di scena vedranno coinvolta in primis la protagonista Blanca Ferrando, la quale si ritroverà a fare i conti con un ritorno del passato che proverà in tutti i modi a screditarla e metterla così in cattiva luce.

Anticipazioni seconda puntata Blanca del 29 novembre: si indaga sulla famiglia di Liguori

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa seconda puntata della fiction Blanca in onda lunedì prossimo su Rai 1, rivelano che andrà in onda l'episodio dal titolo "Fantasmi".

La trama ruoterà intorno alla morte misteriosa del sedicenne Camillo, il cui corpo senza vita verrà ritrovato all'interno di un antico palazzo nobiliare.

Il caso di questa misteriosa morte interesserà da vicino Liguori, l'affascinante collega di Blanca: lo stabile all'interno del quale è stato ritrovato il corpo senza vita del giovane Camillo, appartiene proprio alla sua famiglia.

All'interno di quel palazzo della famiglia di Liguori, sono contenuti anche un bel po' di ricordi a tratti dolorosi per l'uomo che per questo motivo, sarà particolarmente colpito da questo caso.

Un ritorno del passato mette in cattiva luce Blanca: spoiler seconda puntata

Gli spoiler della seconda puntata di Blanca del 29 novembre 2021, rivelano che il sospettato per la morte di Camillo è proprio lo zio di Liguori.

Intanto, mentre la Ferrando si adopera per scoprire la verità dei fatti, si ritroverà sempre più divisa tra Liguori e Nanni, il suo amico chef.

Il colpo di scena di questa nuova puntata della fiction di Rai 1, però, arriverà nel momento in cui una persona del passato di Blanca tornerà a farsi viva e proverà a mettere in dubbio la sua credibilità, screditandola.

Insomma una seconda puntata di Blanca che si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese e che, sicuramente, saprà conquistare il gradimento del pubblico della rete ammiraglia.

La nuova sfida auditel del lunedì sera tra Blanca e Grande Fratello Vip 6

Questa nuova fiction, infatti, dovrà vedersela contro il Grande Fratello Vip 6, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, che proseguirà la sua messa in onda di lunedì sera.

Una sfida auditel che, tuttavia, non dovrebbe far temere più di tanto la serie con Maria Chiara Giannetta, dato che il reality show di Canale 5 in queste settimane ha ottenuto una media di appena tre milioni di spettatori in prime time.

Pur essendo un avversario temuto, dal punto di vista auditel Blanca potrebbe avere tutte le carte in tavola per ottenere grande successo e vincere a mani basse la sfida ascolti del prime time.