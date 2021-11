Novità in arrivo per la programmazione Mediaset della stagione tv 2021/2022. Le anticipazioni rivelano che ci saranno dei cambiamenti legati alla fascia del daytime. Occhi puntati in primis su Scene da un matrimonio che potrebbe non ritornare nel corso della prossima stagione televisiva del Biscione. A rischio anche il futuro di Barbara d'Urso, dato che il contratto della presentatrice partenopea potrebbe non essere rinnovato.

Stop per Anna Tatangelo su Canale 5: cambio programmazione Mediaset 2021/2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per la stagione tv 2021/2022 riguarderà la fascia del sabato pomeriggio, attualmente nelle mani di Anna Tatangelo con il suo show Scene da un matrimonio.

Stando a quanto apprende Blasting News, la prima stagione del programma dedicato ai giorno più bello di giovani coppie italiane, sarà composta complessivamente da dieci appuntamenti.

L'ultima puntata, quindi, andrà in onda il 4 dicembre nel pomeriggio di Canale 5, dopodiché potrebbe calare il sipario sul programma.

Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo quasi sicuramente non sarà riproposto a gennaio 2021, dopo la pausa natalizia.

A rischio il futuro di Barbara d'Urso su Canale 5

Il sabato pomeriggio di Canale 5, infatti, dovrebbe tornare nelle mani della soap pomeridiane tra cui Una Vita, che da gennaio tornerebbe ad occupare la fascia che va dalle 14:15 alle 15:45 circa.

Occhi puntati anche sul percorso professionale di Barbara d'Urso sulle reti Mediaset.

La conduttrice quest'anno non se la sta cavando benissimo dal punto di vista degli ascolti.

Il suo talk show Pomeriggio 5, sta facendo grande fatica ad imporsi nella sfida auditel del primo pomeriggio, complice il fatto che Mediaset ha scelto di rivoluzionare i contenuti della trasmissione.

Di conseguenza, in vista della prossima stagione televisiva Mediaset, il contratto di Barbara d'Urso potrebbe non essere rinnovato.

Pomeriggio 5, quindi, sarebbe in bilico e a rischio cancellazione dal palinsesto.

Chiudono le soap Una Vita e Love is in the air: ecco come cambia la programmazione Mediaset

E poi ancora, sempre in daytime nel corso del 2022, arriveranno a conclusione due soap che in questi anni hanno tenuto compagnia a milioni di spettatori su Canale 5.

Trattasi di Love is in the air, la serie turca con Eda e Serkan che saluterà il pubblico entro i primi mesi del prossimo anno e poi di Una Vita, la soap spagnola con protagonisti Genoveva e Felipe, la quale giungerà al termine entro la stagione autunnale del nuovo anno.

Due soap che lasceranno vuote due fasce orarie prestigiose nella programmazione Mediaset, le quali però potrebbero essere rimpiazzate al più presto da nuove soap.