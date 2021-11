Cambia la programmazione Mediaset del sabato pomeriggio. A partire dal 27 novembre, i fan della soap opera turca Love is in the air, resteranno delusi nel momento in cui collegandosi su Canale 5, avranno modo di vedere che non ci sono le nuove puntate della serie con protagonista la coppia composta da Eda e Serkan. Novità in arrivo anche per la trasmissione Scene da un matrimonio condotta da Anna Tatangelo, che si avvia verso uno stop.

Love is in the air fuori dal palinsesto del sabato: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset riguarderà la programmazione del weekend.

Al sabato pomeriggio, a partire dal 27 novembre, non ci sarà più spazio per la messa in onda dei nuovi episodi di Love is in the air.

La serie turca, che questo autunno è stata promossa nel daytime feriale e festivo della rete ammiraglia Mediaset, è stata sospesa dal daytime del sabato pomeriggio.

Da questa settimana, infatti, ad assicurare un buon traino all'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ci sarà la soap spagnola Una vita.

La soap Una Vita ritorna nel palinsesto del sabato pomeriggio

Gli episodi che narrano le vicende dei vari abitanti di Acacias 38, saranno trasmessi di nuovo anche al sabato pomeriggio ma in un orario diverso rispetto a quello del daytime feriale.

L'appuntamento con Una Vita, che andrà a sostituire quello con Love is in the air, è in programma alle 15:45 circa e andrà avanti fino alle 16:30 circa.

Dal lunedì al venerdì, infatti, l'appuntamento con la soap iberica che vede protagonisti Genoveva e Felipe, continuerà ad andare in onda nella fascia oraria compresa tra le 14:10 e le 14:45, quando poi partirà l'appuntamento con Uomini e donne.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda la prima parte del sabato pomeriggio di Canale 5, attualmente nelle mani di Anna Tatangelo con la trasmissione Scene da un matrimonio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stop per Anna Tatangelo: cambio programmazione Mediaset dicembre

Il 27 novembre e il 4 dicembre, andranno in onda le ultime due puntate previste di questa edizione che ha riscosso una buona media dal punto di vista auditel con picchi del 17% di share.

Il programma a partire dall'11 dicembre, lascerà libero lo slot orario del primo pomeriggio: non si esclude che, dopo lo stop di Anna Tatangelo, Mediaset possa correre ai ripari programmando nuovi episodi di Una Vita in onda però dalle 14:15 fino alle 16:30 circa.

La soap spagnola, quindi, potrebbe essere chiamata a fare degli "straordinari" così da assicurare sempre un buon traino al primo appuntamento del weekend con Verissimo.

La domenica pomeriggio con Amici e Verissimo: stop a dicembre ma poi riparte

Per la domenica pomeriggio, invece, è confermato l'assetto che prevede la messa in onda di Amici 21 dalle ore 14 e poi a seguire l'appuntamento con Verissimo.

Le due trasmissioni, però, si fermeranno per qualche settimana a fine dicembre, per la consueta pausa natalizia, ma torneranno in onda nuovamente da gennaio 2022 con le nuove puntate.

Per il talent show di Maria De Filippi, nel 2022 ci sarà spazio anche per il fatidico ritorno del serale che sarà trasmesso in prime time e che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione, che prenderà il posto di Giulia Stabile, la ballerina rivelazione dello scorso anno.