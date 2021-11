Cambio programmazione per le reti Rai nel 2022. Occhi puntati sulla fascia del daytime, dove durante il periodo estivo ci sarà un nuovo stop per Il Paradiso delle signore 6, la fortunatissima soap opera con Alessandro Tersigni che continua ad essere uno dei punti di forza del palinsesto pomeridiano. Novità anche in prime time, dove Antonella Clerici prenderà il posto di Carlo Conti nella prima serata del venerdì.

Stop Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di questo 2022 riguarderà la soap opera Il Paradiso delle signore 6, che attualmente sta andando in onda con grande successo.

La media attuale risulta essere di circa due milioni di fedelissimi spettatori al giorno, con picchi di share che toccano anche il 20%.

Un grande successo per questa soap che, tuttavia, sarà sospesa durante il periodo estivo. Come è già accaduto gli altri anni, anche questa volta la programmazione de Il Paradiso 6 andrà avanti fino a fine maggio, dopodiché calerà il sipario sulle vicende dei protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Confermata già la settima stagione de Il Paradiso

Al momento, però, non si sa ancora se per tutta la stagione estiva saranno ritrasmesse le repliche così come è accaduto negli anni precedenti, oppure se ci sarà una nuova produzione al posto della soap.

Di sicuro, però, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore ritornerà in onda di nuovo da settembre 2022, dato che la Rai ha già dato il via libera alle riprese delle puntate della settima stagione, che ripartirà proprio dopo la pausa estiva.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda il prime time di gennaio 2022 della rete ammiraglia Rai.

Il cambio programmazione riguarderà la serata del venerdì, che dovrà fare a meno di Carlo Conti "sfrattato" dalla sua amica Antonella Clerici.

Antonella Clerici 'sfratta' Conti: cambio programmazione Rai 2022

Il conduttore toscano il prossimo gennaio porterà in onda quattro puntate speciale di Tale e Quale Show, dedicato però alle persone "nip" che hanno la passione per le imitazioni.

Questa nuova versione del programma, però, non andrà in onda di venerdì come è sempre accaduto con la versione Vip, ma sarà trasmessa di sabato sera.

Carlo Conti, infatti, dall'8 gennaio approderà nel prime time del sabato e dovrà sfidarsi con la temutissima concorrenza rappresentata da C'è posta per te di Maria De Filippi.

Il motivo di questo "sfratto" ha a che fare con Antonella Clerici che, dal 26 novembre condurrà la seconda edizione di The Voice Senior e quest'anno al talent show sono state aggiunte un po' di puntate, al punto che la finalissima è in programma a gennaio 2022.