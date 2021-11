Novità in arrivo per la programmazione Rai di dicembre 2021, la quale sarà caratterizzata da un bel po' di novità e cambiamenti. Occhi puntati sul palinsesto di Rai 2, la quale farà a meno dell'appuntamento quotidiano con Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero così come non ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate del quiz di Giancarlo Magalli. Su Rai 1, invece stop per la soap opera Il Paradiso delle signore 6.

Sospeso Detto Fatto: cambio programmazione Rai dicembre 2021

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di dicembre 2021, riguarderà in primis il palinsesto della seconda rete della tv di Stato.

L'appuntamento quotidiano con Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero, infatti, sarà in onda fino al prossimo 23 dicembre, dopodiché la trasmissione sarà sospesa dal palinsesto per due settimane.

Complice il periodo delle feste natalizie, Detto Fatto non sarà trasmesso a partire dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio 2022.

La messa in onda delle nuove puntate del programma dedicato ai tutorial, riprenderà nuovamente a partire dal 7 gennaio e, durante le settimane in cui non sarà trasmesso, ci sarà spazio per la messa in onda di film natalizi.

Stop per il nuovo quiz di Giancarlo Magalli a dicembre

Stessa sorte anche per Una parola di troppo, il nuovo quiz condotto da Giancarlo Magalli che da qualche settimana ha fatto il suo debutto nel palinsesto pomeridiano di Rai 2, proprio dopo Detto Fatto.

Anche in questo caso, a dicembre, ci saranno delle modifiche alla programmazione e il quiz di Magalli non sarà trasmesso per la sosta natalizia. Il programma, infatti, si fermerà il 23 dicembre con la messa in onda dell'ultima puntata stagionale, salvo poi riprendere nuovamente nel nuovo anno.

Il cambio programmazione di dicembre, invece, non riguarderà l'appuntamento con I Fatti Vostri, la trasmissione mattutina condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, la quale sarà regolarmente in onda sulla seconda rete della tv di Stato.

Proseguirà senza sosta anche l'appuntamento domenicale con Citofonare Rai 2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Stop Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai dicembre

E poi ancora, le novità del palinsesto di dicembre 2021, riguarderanno anche la programmazione della soap opera Il Paradiso delle signore 6, in onda tutti i giorni su Rai 1.

La soap con protagonista Alessandro Tersigni, osserverà un turno di stop a fine mese: la puntata conclusiva sarà trasmessa il 24 dicembre, dopodiché sarà sospesa per una settimana.

Le nuove puntate di questa sesta stagione, infatti, riprenderanno nuovamente a partire da gennaio 2022, come sempre nello slot orario che va dalle 15:55 alle 16:35 circa.