Can Yaman volta pagina dopo l'addio con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. L'attore turco continua ad essere al centro del Gossip e, a distanza di qualche mese dalla fine della sua relazione con la conduttrice sportiva, pare che sia riuscito a trovare una nuova fiamma in grado di fargli battere il cuore. Il fortunato incontro sarebbe avvenuto sul set della fiction "Viola come il mare", prodotta da Lux Vide, di cui Yaman sarà uno dei protagonisti assoluti insieme all'attrice Francesca Chillemi.

Nuovo amore per Can Yaman dopo l'addio con Diletta Leotta?

Nel dettaglio, la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è stata una delle più seguite e chiacchierate della scorsa estate. I due sono stati al centro del gossip dopo che sembrava tutto pronto per il fatidico matrimonio.

Tuttavia, poco prima della fine dell'estate, Can e Diletta hanno fatto perdere le loro tracce insieme e solo dopo un po', la conduttrice ha svelato in televisione che la sua relazione con il divo turco fosse giunta definitivamente al capolinea.

Diletta ha svelato nel programma di Silvia Toffanin che la sua relazione con Can Yaman era naufragata e che forse avevano accelerato un po' troppo i tempi.

Sta di fatto che da quel momento in poi, i due non sono stati mai più beccati insieme e quindi non c'è stato nessun ritorno di fiamma.

Il silenzio di Can dopo l'addio con la conduttrice Diletta

Categorica, poi, la posizione di Can Yaman: il divo turco ha preferito trincerarsi dietro un religioso silenzio e non ha proferito parola su quanto è accaduto con Diletta, evitando così di rilasciare ogni tipo di dichiarazione a giornali e tv.

A quanto pare, però, Can sarebbe riuscito a trovare di nuovo il sorriso e soprattutto l'amore.

A fare un po' di chiarezza sulla vita sentimentale dell'attore turco è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il quale svela il nome della persona che avrebbe fatto battere nuovamente il cuore dell'attore turco.

A quanto pare, infatti, Can Yaman da un po' di tempo farebbe coppia fissa con la bellissima Maria Giovanna Adamo, 25 anni, di professione modella.

Ecco chi sarebbe la nuova fiamma di Can Yaman

E' stata proprio Maria Giovanna, sui social, a pubblicare il primo scatto di coppia che la ritrae sorridente al fianco dell'attore turco durante la festa di compleanno di qualche giorno fa.

Secondo la rivista di gossip, i due si sarebbero incontrati sul set della fiction Viola come il mare e pare che ci sia del tenero.

Al momento, però, anche in questo caso, Can Yaman preferisce non sbilanciarsi: l'attore, infatti, sui social non ha ufficializzato quella che parrebbe essere la sua nuova relazione e per il momento preferisce non proferire parola.