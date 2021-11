Can Yaman e Francesca Chillemi si stanno frequentando di nascosto? È questa l'ultima chicca di Gossip riguardante l'attore turco, considerato in Italia una vera star. Dopo la fine della sua relazione con la conduttrice tv Diletta Leotta, Can si è ritrovato nuovamente al centro del gossip per una paparazzata in compagnia dell'attrice con la quale sta condividendo il set della fiction "Viola come il mare". In queste ore, però, Chillemi ha rotto il silenzio e a modo suo, sui social, ha fatto chiarezza su queste voci.

Dopo l'addio con Diletta, Can Yaman ha un nuovo amore?

Nel dettaglio, dopo la fine della storia d'amore con Diletta Leotta, Can Yaman ha sempre cercato di mantenere un profilo basso e non ha proferito parola su quanto è successo con la conduttrice.

L'attore ha scelto di perseguire la strada del silenzio e non è più tornato a parlare della fine di questa relazione, concentrandosi con tutto se stesso sul lavoro.

In queste settimane, infatti, Can è tornato sul set di una fiction: trattasi di Viola come il mare, la nuova serie in sei prime serate, che andrà in onda il prossimo anno su Canale 5.

Al suo fianco in questa nuova avventura televisiva ci sarà l'attrice Francesca Chillemi, con la quale in queste settimane sul set è nato un ottimo feeling.

Voci di flirt tra Can Yaman e l'attrice Francesca Chillemi

I due sono apparsi fin dal primo momento molto complici, con tanto di foto e storie ironiche pubblicate sui loro rispettivi profili social.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini sono apparsi gli scatti di un incontro segreto che c'è stato qualche giorno fa, a Roma, tra Can e Francesca.

I due, infatti, sono stati paparazzati mentre lasciavano incappucciati e in gran segreto l'appartamento dell'attrice a orari differenti. Secondo la ricostruzione fatta dalla rivista di gossip, Can e Francesca avrebbero trascorso un fine settimana insieme, complice anche l'assenza del compagno dell'ex Miss Italia che si trovava a Milano.

Francesca Chillemi rompe il silenzio sui social dopo le voci di flirt con Can

Ma qual è la verità dei fatti? Le voci di flirt in corso tra Can e Francesca si sono subito rincorse, complice anche il fatto che l'attore è attualmente single dopo l'addio con Diletta.

In queste ore, però, Francesca Chillemi sui social ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto a modo suo.

L'attrice protagonista di Viola come il mare ha postato una foto che ritrae il suo compagno e loro bambina, con tanto di cuore. Un'immagine che sembra valere più di mille parole, con la quale Francesca ha voluto far chiarezza su quanto sta accadendo.