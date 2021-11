Non si può dire se si tratti di affinità artistiche, di amicizia o di un flirt ma quel che è certo è che cresca la curiosità sull'evidente complicità che unisce Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori sono attualmente impegnati sul set di 'Viola come il mare', ma tra di loro potrebbe essere scoccata la scintilla. A 'mettere la pulche nell'orecchio' ai fan dell'attore turco è stato il settimanale Chi che nel suo ultimo numero ha mostrato degli scatti in cui si vede Can che lascia la dimora della sua collega ben coperto da un cappuccio sul capo.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini rende noto che Yaman avrebbe passato ben due notti a casa di Chillemi, la quale però ha da diversi anni un compagno, a cui tra l'altro ha dato una figlia. I due attori nonostante queste voci di Gossip che li riguardano non hanno rinunciato a presentarsi insieme alla festa in onore della fiction Blanca che verrà trasmessa su Raiuno.

Can e Francesca arrivano insieme alla festa

A mostrare il video che immortala Can e Francesca che arrivano insieme al party per Blanca, Serie TV prodotta d Lux Vide che andrà in onda dal prossimo 22 novembre, è stato il profilo Instagram di RTL 102.5. I due attori sono attualmente al centro del gossip: si è fatta strada, dopo lo scoop lanciato da Chi, di un possibile flirt tra i due.

Ma se Can è single dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta, non è lo stesso per la ex Miss Italia che ad oggi risulta ancora impegnata. Nessuno dei due si è esposto in maniera diretta sulla questione abbastanza delicata, ma magari arrivando insieme alla festa, Yaman e Francesca hanno voluto dimostrare di non aver nulla da nascondere.

La complicità tra i due c'è sicuramente ma potrebbe essere legata all'affinità nata sul set, Inoltre, è da sottolineare che il party è stato organizzato dalla stessa casa produttrice che sta curando le riprese di 'Viola come il mare', fiction che vede proprio Can e Francesca come attori protagonisti. Inoltre la Lux Vide è a capo anche di Sandokan, le cui riprese sono state rimandata ma che vedranno a cora una volta il turco come primo attore.

La travagliata vita sentimentale di Can

La relazione con Diletta è stata analizzata dai giornali di gossip in ogni suo piccolo sviluppo. Non erano pochi coloro i quali credevano che l'attore e la giornalista di DAZN fossero solo alla ricerca di visibilità. Poi è giunta la proposta di matrimonio come a smentire tutte le insinuazione ma veloce come è scattata la scintilla tra i due si è spenta. La scorsa estate la rottura e da allora ad entrambi sono stati attribuiti vari flirt ma la possibilità che con Francesca possa esserci un legame che vada oltre io lavoro negli ultimi giorni si è fata velocemente strada.

Nel frattempo, Can ha annunciato l'uscita del suo primo libro in cui si racconterà senza filtri. Dirà la verità anche sulla sua attuale situazione sentimentale? Le sue fan non attendono che di poter sapere se il cuore di Can è tornato a battere per un'altra donna.