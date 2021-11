Can Yaman e Francesca Chillemi hanno fin da subito mostrato un certo feeling sul set di Viola come il mare. Secondo le ultime indiscrezioni del settimanale Chi, tale feeling andrebbe oltre i copioni che condividono: infatti, il settimanale pubblica in esclusiva le immagini dei due attori che avrebbero passato insieme un ''weekend da clandestini'' nella stessa casa: si tratta dell'abitazione romana dell'attrice. I due sono stati immortalati, nonostante il loro tentativo di non dare nell'occhio.

Le foto di Chi in esclusiva: il weekend da clandestini di Can Yaman e Francesca Chillemi

Il settimanale diretto da Signorini, in edicola da mercoledì 17 novembre, pubblica in esclusiva le foto del weekend da clandestini che avrebbero trascorso insieme i due protagonisti di Viola come il mare. Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati immortalati lo scorso weekend, mentre uscivano separatamente e ben nascosti da cappuccio, mascherina e occhiali da sole, dallo stesso portone del palazzo di Roma dove abita l'attrice. Nella serata di venerdì, Can Yaman è arrivato a casa di Francesca Chillemi e quest'ultima successivamente è uscita per una spesa veloce. Il mattino seguente uscirà dalla stessa casa Can Yaman, il quale è stato riconosciuto e fotografato, nonostante i suoi tentativi di nascondersi, tirandosi sul viso il cappuccio scuro, gli occhiali da sole e la mascherina.

L'attore, con in mano un borsone, era atteso in auto dall'amico e coinquilino di Roma, Roberto Macellari, che lo ha poi accompagnato a casa portandogli il borsone.

Francesca Chillemi ritorna a Roma domenica sera, seguita da Can Yaman che sfugge ai paparazzi

Prima della partenza di Can, accompagnato da Roberto Macellari, Francesca Chillemi era già fuori casa: l'attrice, all'alba, era partita in treno per raggiungere il compagno Stefano Rosso e la figlia Rania a Milano, con i quali avrebbe passato il weekend.

Chillemi fa ritorno nella sua casa di Roma domenica sera e dopo un po' arriva Can Yaman, il quale avendo probabilmente intuito di essere stato fotografato in precedenza, è sfuggito questa volta ai flash dei paparazzi entrando velocemente nel palazzo dell'attrice e altrettanto velocemente uscendone il lunedì mattina. A tradire il fatto che l'attore turco avesse passato la notte nella casa della collega vi è il borsone di Yaman che in tarda mattinata viene portato via dall'assistente di Francesca.

Il presunto flirt di Can con Maria Giovanna Adamo

Le foto esclusive di Can e Francesca nel palazzo romano di lei hanno scaturito molta sorpresa, visto il recente flirt attribuito a Can con la modella e attrice Maria Giovanna Adamo, che avrebbe conosciuto proprio sul set di Viola come il mare. Tale flirt è stato smentito dall'esperto di Gossip Alessandro Rosica che ha ribadito più volte che l'attore turco sia single. Ad oggi, il diretto interessato non si è espresso né sull'una né sull'altra presunta relazione.