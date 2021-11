Can Yaman e Diletta Leotta hanno intrapreso due strade differenti. L'addio tra i due protagonisti del Gossip di questa estate è ormai definitivo, dato che da un po' di mesi non si hanno più notizie dei due come coppia. Diletta, intervistata a Verissimo, aveva annunciato la fine della sua relazione con l'attore turco ma al tempo stesso, aveva lasciata aperta una porta nel suo cuore per poterlo riaccogliere. Ciò, però, non è mai avvenuto e ormai i due hanno scelto di proseguire le loro strade separatamente dedicandosi ai nuovi impegni professionali che li vedranno protagonisti in tv e sul grande schermo.

Vita da separati per Can Yaman e Diletta: l'addio è definitivo

Nel dettaglio, la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta ha fatto sognare milioni di fan. Questa estate, infatti, i due hanno tenuto banco sui social e sulle riviste di gossip con il racconto di questa storia d'amore che sembrava essere destinata ad un lieto fine.

Addirittura si era parlato di un possibile matrimonio in arrivo per Can e la conduttrice sportiva ma, alla fine, le cose sono andate diversamente.

Diletta ha rotto il silenzio annunciano la fine della sua relazione col divo turco e, senza nascondere la sua grande commozione, non ha nascosto di essere pronta anche ad un eventuale "ritorno di fiamma" nel caso fosse accaduto.

Il ritorno in tv di Can Yaman: ecco dove

Ciò, però, non è mai avvenuto dato che in questi ultimi mesi, Can e Diletta hanno intrapreso ufficialmente due strade completamente differenti e ormai non sono più una coppia a tutti gli effetti.

I due, infatti, hanno scelto di non parlare più della loro ormai archiviata relazione e di concentrarsi solo sui prossimi impegni professionali che li attendono.

Can Yaman, infatti, sta ultimando le riprese della fiction Viola come il mare e si prepara a tornare in grande stile in televisione. A gennaio, infatti, sarà uno degli ospiti della nuova edizione di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi e poi a marzo debutterà in prime time la nuova fiction che lo vede protagonista con Francesca Chillemi.

Il debutto di Diletta Leotta al cinema con Siani

Diletta Leotta, invece, oltre all'impegno televisivo come inviata di punta della piattaforma Dazn per raccontare il campionato di calcio di Serie A, si prepara a sbarcare anche al Cinema.

La conduttrice, infatti, è una delle protagoniste del nuovo film di Alessandro Siani, dal titolo "Chi ha incastrato Babbo Natale", che sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 16 dicembre 2021.

A tal proposito, Siani ha svelato che Diletta prima di essere stata scelta ha fatto diversi provini, ai quali hanno partecipato anche diverse attrici, ma alla fine la scelta è ricaduta proprio sull'ex fidanzata di Can Yaman.