Can Yaman si prepara a tornare in onda in prime time su Canale 5 con la fiction Viola come il mare, che lo vede protagonista assieme a Francesca Chillemi. Le riprese li hanno tenuti impegnati per diversi mesi tra Roma e Palermo: adesso, però, Mediaset ha finalmente svelato quando andrà in onda questo attesissimo nuovo lavoro che vede protagonista il divo turco.

Viola come il mare con Can Yaman: ecco quando va in onda su Canale 5

Nel dettaglio, la prima stagione di Viola come il mare con protagonista Can Yaman sarà composta complessivamente da sei puntate che andranno in onda in prima serata su Canale 5.

Il debutto di questa serie è previsto a partire dal mese di marzo 2022: la serata scelta è quella del venerdì sera, attualmente nelle mani di Alfonso Signorini e del Grande Fratello Vip 6.

Da gennaio, però, la programmazione Mediaset subirà delle sostanziali modifiche e la serata destinata alle fiction in prima visione assoluta, sarà quella del venerdì e non più il mercoledì (così come è successo questo autunno).

Le prime due serie che andranno in onda nel venerdì sera invernale di Canale 5 saranno: Più forti del destino e Fosca, a seguire poi spetterà a Can e Francesca Chillemi tenere compagnia al pubblico.

L'attesissimo ritorno di Can Yaman in prime time

E c'è da scommettere che, questo nuovo prodotto, non deluderà le aspettative dei numerosissimi fan che attendono con trepidazione di vedere il primo lavoro in cui Can reciterà completamente in lingua italiana.

Un vero e proprio "debutto" per il divo turco che ha stregato il pubblico e che, il prossimo gennaio, sarà anche ospite in televisione da Maria De Filippi.

I primi retroscena sulle nuove puntate di C'è posta per te 2022, rivelano che Can sarebbe uno dei primi ospiti della nuova edizione, in partenza sabato 8 gennaio su Canale 5.

Intanto in attesa di vedere in onda le puntate di Viola come il mare in prime time, in queste ultime settimane si sono rincorse un bel po' di voci legate ad un possibile flirt in corso tra Can Yaman e l'ex Miss Italia.

Le voci di flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi

I due, infatti, sono stati paparazzati mentre uscivano insieme dallo stesso palazzo e così si sono rincorse le voci legate ad un possibile flirt in corso tra Can e Francesca Chillemi, complice anche la grande affinità e il feeling che hanno mostrato sul set della fiction.

I due attori, però, al momento hanno scelto di non intervenire su queste voci ed hanno scelto di non replicare alle voci che circolano sul loro conto, concentrandosi solo sul nuovo progetto televisivo che li vedrà protagonisti da marzo 2022 sulla rete ammiraglia Mediaset.