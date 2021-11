Can Yaman si prepara a debuttare nella sua prima fiction italiana. Si tratta di Viola come il mare, la nuova Serie TV in sei puntate, destinate alla prima serata di Canale 5.

L'attore turco, dopo il grande successo delle soap pomeridiane che lo hanno consacrato come nuovo idolo del pubblico Mediaset, si appresta a portare a termine questo primo impegno con la tv italiana che lo vedrà protagonista al fianco di Francesca Chillemi, ex Miss Italia e star della fiction Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1.

Il retroscena di Can Yaman sulla fiction Viola come il mare

In queste settimane, Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati impegnati in Sicilia sul set della prima stagione di Viola come il mare, la cui messa in onda su Canale 5 è prevista nel 2022.

Una serie molto attesa dal pubblico e che segnerà uno "spartiacque" importante nella carriera del divo turco, dato che per la prima volta si cimenterà nella realizzazione di un prodotto tutto italiano, dove sarà chiamato a recitare anche in italiano.

In una recente intervista, Can ha parlato del suo personaggio in questa nuova fiction, svelando anche dei retroscena sulle sensazioni provate durante le riprese.

Ecco chi sarà Can Yaman in questa nuova fiction di Canale 5

"Francesco è un poliziotto che agisce d'istinto ma non è indifferente al fascino femminile", ha ammesso Can Yaman aggiungendo poi che la storia assumerà anche i connotati di una commedia sentimentale.

L'amore, quindi, sarà al centro delle trame di questa prima stagione di Viola come il mare e non si esclude che tra i due protagonisti possa sbocciare l'amore.

Una prova importante per Can che si è preparato al meglio per affrontare questa nuova sfida, con la quale si appresta a conquistare il pubblico serale della rete ammiraglia Mediaset.

"Pur essendo la prima volta che recito in italiano, ho subito sentito questo personaggio dentro di me", ha ammesso l'attore turco che nel 2022 sarà anche impegnato con le riprese del remake di Sandokan.

La fine della love story tra Can Yaman e Diletta Leotta

Insomma mesi molto impegnativi e ricchi di lavoro per Can che, da qualche mese, ha messo la parola fine al suo rapporto con la conduttrice tv Diletta Leotta.

I due si sono lasciati poco prima che finisse l'estate, ma l'attore turco, in queste settimane, non ha mai proferito parola su quanto è accaduto.

A differenza di Diletta, che in una intervista a Silvia Toffanin ha confermato la fine della relazione con Can, l'attore turco ha preferito perseguire la strada del silenzio e non è più tornato a parlare di questo amore che ha riempito le pagine dei settimanali di cronaca rosa per tutta l'estate 2021.