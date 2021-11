L'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha espresso la sua opinione sul padre di Can Yaman. In occasione del compleanno del figlio, che ha compiuto 32 anni lo scorso 8 novembre, Guven Yaman gli ha fatto gli auguri pubblicando un video su instagram in compagnia di una donna. Rosica ha subito ripostato la registrazione dicendo la sua sulle abitudini del padre di Yaman. Il video in questione è stato poi rimosso dal padre di Yaman e anche da molte altre fanpage dell'attore.

Il compleanno di Can Yaman e i molti auguri ricevuti: l'attore ha compiuto 32 anni

Il famoso attore turco, Can Yaman, ha compiuto 31 anni l'8 novembre. Molte tra le persone più importanti della sua vita gli hanno rivolto gli auguri pubblicamente su instagram. Tra queste, la madre di Yaman, Guldem Can, che ha postato una foto di Can da bambino con la didascalia: "La distanza si avvicina dove i cuori sono uniti. Figlio mio dal cuore bello, ti abbraccio con nostalgia. Che tu possa avere un'età sana e felice".

Anche l'amico e coinquilino di Roma di Yaman, Roberto Macellari, ha deciso di rivolgere qualche parola d'affetto all'attore turco, postando una foto con un amico comune: "Nella vita abbiamo percorsi e destini diversi, è facile cambiare strada e fare scelte sbagliate.

Trovare veicoli ciechi, ma di una cosa sono sicuro, tutto passa tranne gli amici veri, un valore assoluto che arricchisce i nostri cuori. Un amico si sceglie nel bene e nel male, non esiste un tempo per camminare spalla a spalla, ma esiste solo un bene grande quanto prezioso, la volontà di esserci sempre e comunque l'uno per l'altro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Auguri".

Il video di auguri del padre di Can Yaman

Anche il padre di Can Yaman, Guven Yaman, ha postato un video sul suo profilo fare gli auguri al figlio, ma poi lo ha rimosso. Guven augura il buon compleanno al figlio, brindando con una giovane donna che si presume sia la sua nuova compagna, vista l'assidua presenza della stessa sul profilo dell'uomo.

Il seguente è il video in questione, poi ripostato da altre pagine:

Il commento di Rosica sul video del padre di Yaman e il giallo della rimozione del video

Non è noto il motivo per cui il padre di Yaman abbia rimosso il video di auguri né perché lo abbiano rimosso successivamente anche da altre fanpage. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha ripostato il video condiviso proprio da una delle fanpage della serie tv che ha reso noto Yaman, Erkenci Kus (in Italia DayDreamer). Anche tale fan page ha rimosso successivamente tale video.

Il commento di Rosica, in riferimento a Guven Yaman è stato: "Pover'uomo, la vergogna nascosta di Can Yaman. Il padre beve a fiumi praticamente ogni giorno e ha sempre frequentato le follower del figlio, spesso ventenni".