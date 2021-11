La Serie TV Che Dio ci aiuti accompagna da anni gli appassionati, tenendoli incollati su Rai 1. I fan della fiction sono ormai affezionatissimi al personaggio chiave di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Già da tempo, però, circolano delle voci su un ipotetico abbandono della serie da parte dell'attrice. Elena Sofia Ricci avrebbe chiesto un abbandono graduale del suo personaggio, in maniera tale da non farla sparire dall'oggi al domani. Al suo posto potrebbe esserci Azzurra.

L’addio di Suor Angela: Elena Sofia Ricci potrebbe lasciare la serie

Il personaggio di Suor Angela è da anni un punto di riferimento per i telespettatori di Rai 1 e i fan della fiction Che Dio ci aiuti. Recentemente, però, si è parlato di un ipotetico abbandono da parte di Elena Sofia Ricci. Dopo il ritardo nell’annuncio della settima stagione, i rumor sono sempre di più e ad alimentare i dubbi sono state le voci di corridoio riportate da Di Più Tv che vedono l’attrice intenzionata a lasciare la serie. Secondo la rivista, infatti, vorrebbe lasciare il personaggio di Suor Angela ma gradualmente, in maniera tale da abituare i telespettatori a questa sua scelta. Dopo l’abbandono del personaggio principale di Don Matteo interpretato da Terence Hill, è chiaro che il pubblico di Rai 1 soffrirebbe per l'addio di un altro personaggio storico, per questo gli sceneggiatori potrebbero far vedere sempre di meno Suor Angela e senza cambiare radicalmente Che Dio ci aiuti come è accaduto con Don Matteo, in cui Terence Hill è stato sostituito da Raoul Bova.

Pare infatti che la suora non verrà sostituita da un'altra attrice, ma potrebbe esserci soltanto un’evoluzione della storia e quindi l’abbandono potrebbe essere in perfetta armonia con la trama.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7: Suor Costanza confermata, Azzurra potrebbe sostituire Suor Angela

La conferma di una settima stagione è arrivata grazie all’attrice Valeria Fabrizi, che interpreta lo storico personaggio di Suor Costanza confermando di fatto la sua presenza.

Nel caso Elena Sogfia Ricci abbandonasse la serie, la produzione starebbe già decidendo come muoversi per la trama. Una delle ipotesi è che Azzurra prenda i voti e che in questo modo possa sostituire Suor Angela e accontentare molti fan della ragazza. Suor Angela, quindi, potrebbe apparire nella serie fino ai voti di Azzurra, per poi lasciare il Convento Degli Angeli.