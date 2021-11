Tra le protagoniste più chiacchierate di questo Grande Fratello Vip 6 vi è sicuramente Soleil Sorge. L'ex protagonista di Uomini e donne sta tenendo banco per le dinamiche che è stata in grado di creare all'interno della casa di Cinecittà ma anche per l'esistenza di un fidanzato segreto che la starebbe aspettando fuori. Pochi giorni fa, infatti, Soleil ha spiazzato tutti nel momento in cui ha ammesso di essere super-innamorata di un uomo che la sta aspettando all'esterno della casa, ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

A fare un po' di chiarezza, ci ha pensato la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini.

Soleil Sorge si professa innamorata al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Soleil Sorge sta portando avanti il suo percorso all'interno della casa del GF Vip, confermando di fatto di essere una delle concorrenti più chiacchierate, discusse e seguite di questa sesta edizione.

In queste ultime settimane, però, l'ex protagonista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, è stata al centro della ribalta anche per delle dichiarazioni inaspettate, legate a un misterioso fidanzato che la sta aspettando fuori dalla casa di Cinecittà.

Sebbene in un primo momento si sia professata single, Soleil ha poi svelato che c'è un uomo con la quale si stava frequentando prima di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e di cui ha ammesso di esserne innamorata.

Ecco chi è il fidanzato 'segreto' di Soleil fuori dal GF Vip 6

Ma chi è questo fidanzato segreto di Soleil? A fare un po' di chiarezza su questo "giallo" ci ha pensato la rivista di gossip e cronaca rosa diretta proprio dal conduttore del Grande Fratello Vip.

In queste ore, infatti, è stato svelato che il presunto fidanzato di Soleil che la starebbe attendendo fuori dalla casa, si chiamerebbe Carlo e sarebbe un noto imprenditore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Carlo racconta ogni giorno agli amici più cari, di quanto gli manchi la sua fidanzata", scrive il settimanale svelando così che l'imprenditore avrebbe perso per davvero la testa per Soleil Sorge.

Nella casa del GF Vip, Soleil e Alex sempre più complici e scatta pure il bacio

Al momento, però, non si hanno ulteriori indizi su questa love story che sarebbe nata prima dell'ingresso in casa dell'ex volto di Uomini e donne, la quale in queste ultime settimane, ha stretto un rapporto di amicizia molto intenso con l'attore Alex Belli.

Tra i due si è creato un feeling pazzesco all'interno della casa del Grande Fratello Vip e c'è stato anche un bacio "cinematografico" che ha mandato in tilt la moglie di Alex, la quale ha ammesso di essere delusa dall'atteggiamento del marito.

Quale sarà stata, invece, la reazione di Carlo di fronte al bacio tra Soleil e Alex? L'avrà presa male come Delia Duran?