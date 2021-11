Netflix ha deciso di trasformare il titolo nipponico Cowboy Bebop in una serie tv live action. Lo show è pronto ad apparire sul catalogo della piattaforma a partire dal 19 novembre. La prima stagione conterà 10 episodi dalla durata di circa un'ora ciascuno. In merito alla prossima uscita, il produttore dello show, Marty Adelstein, ha rilasciato un commento in cui si dichiara entusiasta del progetto: “La versione animata ha trovato il favore del pubblico in tutto il mondo e con la sempre in crescita popolarità dell’anime, crediamo che un live action avrà un impatto importante oggi”.

L'uscita della Serie TV live action di Cowboy Bebop era prevista già da tempo, ma le riprese, iniziate nel 2019, hanno subito alcune battute d'arresto, a causa di un infortunio di un protagonista prima e, successivamente, per la pandemia Covid-19. La produzione ha ripreso a girare nell'autunno 2020 e terminato a fine marzo 2021. Ambientata in Nuova Zelanda, la serie tv, fresca di montaggio, è pronta al debutto su Netflix. Per poter accedere al catalogo e usufruire dei titoli presenti sarà necessario scegliere tra i pacchetti disponibili e sottoscrivere un abbonamento.

Cowboy Bebop: la trama della serie tv live action

Cowboy Bebop è un western spaziale, colmo d'azione e ambientato nel futuro (2071), in cui un trio di cacciatori di taglie forma una squadra pronta a dare la caccia ai criminali per il giusto prezzo.

Spike Spiegel è un cacciatore di taglie nato su Marte; dopo la separazione dall'unica donna che abbia mai amato, Spike è diventato un uomo cinico e rassegnato, ma dotato di un carisma senza eguali. Ex membro della gang Red Dragon, dal passato violento, insieme alla sua squadra viaggia lungo il sistema solare alla ricerca di criminali pericolosi da stanare.

Tra i suoi “colleghi” si trovano: l'ex poliziotto e attuale capitano della Bebop, Jet Black, costretto ad abbandonare il suo onesto lavoro a seguito di un inaspettato tradimento e diventare così un cacciatore di taglie per portare il pane a casa; Faye Valentine che, dopo più di 50 anni di ibernazione, farebbe qualunque cosa per sopravvivere.

L'improbabile trio, nel corso delle loro avventure, dovrà destreggiarsi tra fallimenti, pericoli e un oscuro passato con cui fare i conti.

Il cast di Cowboy Bebop

Chi sarà a dare volto e corpo ai protagonisti della serie TV live action di Cowboy Bebop? Di seguito la lista dei nomi degli attori e i personaggi da loro interpretati.

John Cho veste i panni di Spike Spiegel;

veste i panni di Mustafa Shakir è Jet Black;

è Daniella Pineda nel ruolo di Faye Valentine;

nel ruolo di Elena Satine sarà Julia;

sarà Alex Hassell nei panni di Vicious.

Tra i personaggi secondari, si trovano i seguenti attori: