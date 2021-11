Ascolti in crisi per le reti Mediaset e in particolar modo per alcune trasmissioni con il Grande Fratello Vip 2021 e Pomeriggio 5. Alfonso Signorini e Barbara d'Urso, infatti, non stanno passando un periodo semplice dal punto di vista del gradimento degli spettatori e gli ascolti delle loro trasmissioni ne sono la prova tangibile. Dati in calo anche per la soap opera turca Love is in the air che, da questa settimana, sarà sospesa dal sabato pomeriggio di Canale 5.

Mediaset, crollano gli ascolti in prime time: GF Vip 6 sotto le aspettative

Nel dettaglio, il crollo ascolti delle reti Mediaset riguarda da vicino la prima serata della rete ammiraglia che non sta passando un periodo semplice.

Occhi puntati sul Grande Fratello Vip che questa settimana ha avuto un nuovo tracollo al venerdì sera con una media di appena 2,7 milioni di spettatori e uno share del 17%.

È andata un po' meglio con la puntata di lunedì 22 novembre, anche se il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato sonoramente sconfitto in termini auditel dal debutto della fiction Blanca trasmessa su Rai 1.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip di Signorini sonoramente sconfitto da Blanca

Circa 3,2 milioni di spettatori hanno seguito il GF Vip 2021 contro i 5,7 milioni che hanno seguito la prima puntata di Blanca, che ha sfiorato il muro del 27% di share contro il 20% registrato dal reality show.

Insomma una sonora sconfitta per Signorini e per la rete ammiraglia Mediaset che non è riuscita ad avere la meglio nella sfida del lunedì sera, neppure contro questa nuova fiction Rai.

Sempre in prime time, ascolti a dir poco drastici per lo show Alla Together Now condotto da Michelle Hunziker, che di domenica sera su Canale 5 si ferma ad una media di appena 2,5 milioni di spettatori contro gli oltre 4 milioni registrati dalla serie tv Cuori trasmessa su Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Calano gli ascolti di Love is in the air e Pomeriggio 5 su Canale 5

Situazione preoccupante anche per la fascia del daytime di Canale 5 che va dalle 17 alle 18:45. La soap opera Love is in the air, infatti, sta andando incontro ad un calo di spettatori, passando dal 19-20% della striscia del daytime del GF Vip al 14-15% di share medio.

Dati decisamente bassi per la soap anche di sabato, al punto che Mediaset ha scelto di sospendere l'appuntamento con Love is in the air dal weekend e ripristinare quello con la soap Una vita che farà da traino a Verissimo, già da questo 27 novembre.

Ascolti in netto calo anche per Barbara D'Urso, che a distanza di mesi ormai, continua a registrare ascolti sotto le aspettative con una media quotidiana che va sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori con uno share del 13-14% contro il 18-19% registrato da La Vita in diretta su Rai 1.