Prosegue l'appuntamento domenicale con la fiction di Rai1 Cuori. Dopo la messa in onda, in via eccezionale, di martedì 16 novembre, una nuova puntata (composta dagli episodi 13° e 14°) andrà in onda domenica 21 novembre e le anticipazioni confermano che non mancheranno gli imprevisti.

Cesare riceverà una brutta chiamata dagli Usa. Ciononostante il primario dell'ospedale non perderà la forza di reagire, nonostante la sofferenza, dopo l'arrivo di un paziente che potrebbe sottoporsi al trapianto di cuore.

Intanto Delia farà una terribile scoperta su Corvara, anche se le anticipazioni non rivelano di cosa si tratti,

Anticipazioni Cuori, episodio 13: la sconfitta di Mosca

Durante il 13° episodio di Cuori, che andrà in onda domenica 21 novembre 2021 su Rai1, Alberto e Cesare saranno certi che la morte di Margherita Bottai sarà utilizzata contro di loro da parte del consiglio dei medici. Lo scopo dei loro avversari sarà quello di mettere fuori gioco il primario delle Molinette e far in modo che lasci la struttura. Nonostante Delia non abbia commesso alcun errore, la moglie di Cesare sentirà sulle spalle una certa responsabilità. La donna sarà molto giù di morale per non aver saputo portare a termine l'esperimento circa l'intensive care, che avrebbe potuto salvare la vita della sua paziente.

Dopo aver preso il posto di Mosca come capo chirurgo, ad Alberto toccherà far luce su quanto accaduto nel suo reparto. Intanto il dottor Mosca sarà sommerso dai sensi di colpa e non saprà come gestire questa situazione. A istigare l'uomo sarà la moglie Elvira che comunicherà quanto accaduto al Consiglio, mettendo in seria difficoltà Corvara.

A quest'ultimo non rimarrà altro che giocarsi l'ultima opportunità e grazie all'aiuto di una persona, riuscirà inizialmente a cantare vittoria. Purtroppo il suo piano fallirà, a causa di una notizia dall'America che gli spezzerà il cuore.

Cuori, spoiler episodio 14: Delia prende una decisione

Nel 14° episodio, nonostante alle "Molinette" di Torino non si respiri un'atmosfera serena, Cesare deciderà di non arrendersi.

Il primario dell'ospedale troverà la forza di per affrontare questo brutto periodo, dopo l'arrivo di un paziente nel suo reparto. Quest'ultimo potrebbe essere il candidato ideale per il tentativo di trapianto al cuore. Prima di procedere con l'intervento però, sarà necessario ricevere molte autorizzazioni. Questa fase richiederà molto tempo e ostacolerà l'organizzazione dell'operazione.

Nel frattempo Alberto farà di tutto per aiutare Corvara e nello stesso tempo sarà distratto dai problemi legati alla sorella Luisa. Tuttavia questa situazione porterà la dottoressa Brunello a rivalutare quanto accaduto in passato. Ma proprio quando Delia avrà deciso di salvare il suo matrimonio, lasciandosi alle spalle la sua relazione con Alberto, farà una scoperta terribile sul marito.