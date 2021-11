Cuori è la nuova Serie TV medical drama in onda in prima serata su Rai 1; ambientata nella Torino alla fine degli anni ‘60 racconta dell'equipe medica dell'ospedale Molinette agli albori delle tecniche relative alla cura cardiaca. Obiettivo del reparto di cardiochirurgia è quello di realizzare il primo trapianto di cuore al mondo.

Rumor di corridoio vedono la possibilità che Cuori si possa trasformare in una soap opera televisiva pomeridiana proprio come è accaduto alla fortunata serie Il Paradiso delle Signore. Ma cosa spinge questa ipotesi a rivelarsi plausibile e soprattutto possibile?

Cuori una soap televisiva? I dettagli della notizia

Il medical drama Cuori sta riscuotendo un clamoroso successo, come testimoniano i numeri di ascolti per questa nuova serie televisiva. L'ipotesi della sua trasformazione in soap opera viene direttamente dal sito Tvblog. Secondo il quale, la fortuna di Cuori sarebbe da attribuirsi alla grande abilità di coniugare il dramma del mondo ospedaliero alla vita privata, passioni e amori dei suoi protagonisti. Un cocktail in grado di generare una fidelizzazione importante con il pubblico italiano. E la sfida, stando ai numeri, sta avendo più che ragione di essere vinta.

I punti in comune con la soap Il Paradiso delle Signore

Ma cosa spinge, andando ancora più a fondo, a pensare che Cuori possa diventare una soap distribuita durante il pomeriggio?

Per rispondere alla domanda vanno considerati alcuni punti:

La casa di produzione, Aurora TV , è la stessa de Il Paradiso delle Signore

, è la stessa de Il Paradiso delle Signore A tutti gli effetti, Cuori sembra procedere con la stessa struttura narrativa della serie ambientata a Milano: se nella seconda, il punto di riferimento è il grande magazzino del Paradiso, nel primo risulta l'ospedale Molinette.

della serie ambientata a Milano: se nella seconda, il punto di riferimento è il grande magazzino del Paradiso, nel primo risulta l'ospedale Molinette. In entrambe le serie, la formula vincente pare essere proprio il luogo dove interagiscono i personaggi dando sostanza alle trame secondarie, gli intrighi amorosi, i drammi della vita quotidiana; persino i personaggi dei due show sembrano avere caratteri simili e forti affinità.

Un format di successo, che sicuramente ha un potenziale enorme; basti ricordare Grey's Anatomy per intuire quanto il pubblico possa affezionarsi ai personaggi e alle loro storie.

Tutto questo lascia presagire che Cuori abbia a tutti gli effetti gli ingredienti necessari per riempire il pomeriggio degli italiani, ma per averne la certezza bisognerà attendere una conferma ufficiale.

Anticipazioni tv ultimo episodio Cuori

Conferma che potrà arrivare nei giorni dopo la messa in onda dell'ultimo episodio di domenica 28 novembre alle ore 21 e 25.

In questa puntata finale di Cuori, le condizioni di Cesare si faranno critiche e il primario chiederà all'amico Alberto di guidare l'operazione di trapianto al cuore. Alberto, tuttavia, è ben consapevole di non essere lucido a causa di quanto successo con Delia. Nel frattempo un nuovo direttore sanitario minaccia prenderà le parti di Enrico Mosca e il posto di Cesare Corvara sarà messo in serio pericolo.