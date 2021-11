Nuovi aggiornamenti sull'ultimo appuntamento di Cuori, in onda domenica 28 novembre alle 21:25 su Rai 1. Gli ascolti dello show segnano numeri da capogiro e i fan attendono gli sviluppi della serie. Nelle ultime puntate, Cesare ha avuto un malore e saranno proprio le sue condizioni a essere il fulcro centrale dell'ultima puntata. Il fedele amico Alberto riuscirà a prendersi la responsabilità di guidare l'operazione di trapianto al cuore?

Cuori: Cosa è accaduto nelle puntate precedenti

L'ultimo appuntamento con la serie tv Cuori, seguito da milioni di italiani, si è incentrato sul caso Margherita Bottai: l'ex capo chirurgo Enrico Mosca poteva salvare la vita della donna dopo che ha visto l'ex marito intrufolarsi di nascosto per chiudere la valvola; tuttavia, il medico ha preferito giocare un brutto tiro al suo superiore, lasciando la paziente morire.

Ora, Enrico è sopraffatto dai sensi di colpa e desidera confessare tutta la verità, ma la moglie Elvira prende l'iniziativa e comunica al consiglio l'errore fatto da Corvara e Delia. Quest'ultima, si sente responsabile per quanto è successo, giacché è stata lei a proporre la nuova tecnica di intervento vista recentemente a Houston.

Mosca non sa se seguire la propria coscienza o il lato più oscuro di essa e dare così il colpo di grazia alla carriera di Cesare; nel frattempo quest'ultimo viene a conoscenza di un'amara notizia: in Sud Africa si è concluso con successo il primo tentativo di trapianto di cuore, grazie alle abilità di Christiaan Barnard. Per risollevare il morale della squadra, Cesare trova il candidato ideale per fare la medesima operazione, riportando all'ospedale la fama di cui è degno.

La burocrazia, tuttavia, rallenta il processo.

Delia, intanto, scopre un dettaglio sul marito che le farà rivalutare l'intero rapporto; mentre Alberto cercherà di aiutare il primario per velocizzare i tempi della burocrazia.

Anticipazioni TV puntata finale di Cuori: Cesare ha bisogno di un trapianto di cuore

Nella prima parte dell'ultima puntata di Cuori, intitolata “Cuori a metà”, le condizioni del primario Cesare Corvara peggiorano drasticamente: il medico ha urgente bisogno di un cuore nuovo e per l'intervento si rivolge alle uniche mani di cui è disposto a fidarsi: quelle del fedele amico Alberto.

Quest'ultimo, dal canto suo, è estremamente titubante sul da farsi. Alberto infatti si rende perfettamente conto di non poter operare lucidamente, non solo per l'affetto che lo lega a Cesare, ma anche per quanto è accaduto con Delia: il chirurgo e la moglie di Corvara hanno avuto una storia fugace e Alberto nutre ancora dei forti sentimenti nei confronti di lei.

Come se non bastasse, all'ospedale giunge un nuovo direttore sanitario che subito prende le parti di Enrico Mosca e il posto di Cesare è ora in serio pericolo. Non ci vorrà molto prima che il consiglio decida di firmare sancendo i cambiamenti all'interno del reparto. Nella seconda parte della puntata, Cesare non è disposto ad arrendersi e farà di tutto per evitare il peggio, ma le sue condizioni remeranno contro la sua incrollabile determinazione.

Nel frattempo Alberto e Delia si dedicheranno allo studio dei bollettini medi in arrivo dal Sud Africa, per essere preparati al meglio durante la futura operazione. In attesa dell'intervento, Cesare si vedrà costretto a tornare a casa.