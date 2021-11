Continua l'appuntamento con Cuori, la popolare fiction di Rai diretta da Riccardo Donna con protagonista Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Gli spoiler del 6° episodio in programma il 16 novembre riserverà molti colpi di scena per i telespettatori di Rai 1. In sintesi, tutta l'attenzione sarà concentrata sul ritorno improvviso di Cesare Corvara, che metterà in crisi sua moglie Delia Brunello e Alberto Ferraris.

Anticipazioni Cuori, episodio 16 novembre: il ritorno di Cesare manda in crisi Alberto e Delia

Le anticipazioni di Cuori, riguardanti il 6° episodio che i telespettatori avranno modo di vedere eccezionalmente martedì 16 novembre in prima visione assoluta, annunciano tante novità.

Nel primo appuntamento della serata intitolato Miracoli, ci sarà il ritorno inaspettato di Cesare. L'uomo, infatti, deciderà di tornare prima del tempo stabilito dal suo viaggio negli Stati Uniti d'America. Una situazione che getterà in imbarazzo Delia e Alberto dopo quanto accaduto tra di loro. Ed ecco che Ferraris si dimostrerà pronto ad annunciare a tutti di essere innamorato della cardiologa. Dall'altro canto, Brunello apparirà divisa tra il marito Corvara e l'ex fidanzato mai dimenticato.

Anche il capochirurgo Mosca sarà molto provato dopo il ritorno dello stimato cardiochirurgo Corvara, che porterà scompiglio all'ospedale Le Molinette di Torino.

Brunello sottopone Margherita a una tecnica innovativa

Nel secondo appuntamento di Cuori dal titolo La scelta di Mosca, in reparto ci sarà un grande scompiglio dopo l'arrivo di una donna, le cui condizioni di salute appariranno subito gravissime. Margherita Bottai, infatti, presenterà un problema al cuore in seguito a una lite furiosa con suo marito.

I medici, a questo punto, trasporteranno la povera paziente in sala operatoria, dove purtroppo le sue condizioni resteranno appese a un filo.

In questo frangente, Delia (Pilar Fogliati) deciderà di intervenire in prima persona, assumendosi tutte le sue responsabilità. Brunello, infatti, deciderà di sottoporre Margherita a una tecnica innovativa, che ha avuto modo di sperimentare in un ospedale di Houston.

Una decisione che porterà ulteriori tensioni tra Mosca e Corvara.

Dove siamo rimasti

Nella quinta puntata di Cuori, trasmessa il 14 novembre, un playboy molto noto di nome Giovanni Sciortino ha capito che Delia e Alberto sono profondamente innamorati dopo essere stato ricoverato in ospedale. Una paziente, invece, ha rifiutato di essere operata. Infine Brunello è scomparsa nel nulla, portandosi dietro un alone di mistero mentre l'emergenza in reparto è rientrata.

La fiction dedicata a un gruppo di luminari della cardiologia è in onda ogni domenica su Rai 1 oppure in diretta streaming su Rai Play.