Potrebbero essere davvero una nuova coppia Deddy e Mariasole Pollio: il cantante di Amici 20 e l'attrice hanno deciso di pubblicare alcuni scatti sui social dove appaiono uniti sorridenti. Semplice amicizia o tra i due giovani è scoppiato l'amore? Negli ultimi gironi, Dennis, questo il vero nome all'anagrafe del cantante e Mariasole sono stati al centro del Gossip: un utente del web aveva segnalato a Deinaira Marzano di averli visti mano nella mano per le vie di Napoli dove si sarebbero scambiati anche un bacio. I ragazzi non avevano confermato o smentito il pettegolezzo fino allo scorso week-end, quando hanno deciso di esporsi pubblicamente su Instagram.

Cantante e attrice a cena con amici

Week-end all'insegna del divertimento e delle cene tra amici per Deddy e Mariasole Pollio: come dimostrano le immagini social diffuse dai diretti interessati, i due giovani hanno trascorso del tempo insieme a Pescara in compagnia di alcuni collaboratori e produttori musicali di Deddy. In uno dei brevi frammenti delle Instagram Story il cantante e l'attrice si sono scambiati un bacio sulla guancia, nulla di troppo esplicito che però rapportato alle voci che volevano i due molto vicini dal punto di vista sentimentale acquisiscono un'importanza maggiore.

Pare proprio che il cuore di Mariasole batta per un cantante di Amici 20, ma non per Sangiovanni, come voleva il gossip circolato recentemente ma prontamente smentito dall'attrice, bensì per Deddy.

Sebbene non vi siano ancora dichiarazioni ufficiali le immagini sembrano parlare da sole.

Deddy e Mariasole complici

I due giovani si sono conosciuti ed incontrati durante Battiti Live 2021. Per Deddy si trattava della prima esibizione Live dopo la fine della scuola di Maria De Filippi che lo ha fatto conoscere dal grande pubblico regalandogli fama e successo.

Mariasole, invece, si è cimentata nelle vesti di presentatrice, coinvolgendo il pubblico dello show musicale, dopo che si era fatta conoscere nelle vesto di attrice in Don Matteo. Da allora, i due hanno cominciato a seguirsi sui social e il cantante di Giove non manca mai di mettere un like ai post della giovane.

Successivamente, la coppia era stata avvistata in un ristorante milanese dove si è concessa una cenetta. Sembrerebbe quindi, con buona pace dei fan che speravano in una riconciliazione con Rosa Di Grazia, che Deddy abbia ritrovato la serenità sentimentale accanto a Mariasole.

Solo il tempo potrà chiarire se si tratta di un flirt passeggero o di un sentimento più solido. Quel che è certo, guardando gli scatti dei due, che la complicità pare non mancare: saranno i diretti interessati, qualora lo vorranno, a chiarire la situazione.