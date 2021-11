Per molti telespettatori di Rai 1, quello con la Domenica In condotta da Mara Venier è divenuto un appuntamento fisso. Il programma, negli ultimi anni, ha infatti ritrovato un rinnovato successo in termini di ascolto e popolarità.

Durante la puntata in onda oggi, domenica 21 novembre, i telespettatori hanno vissuto dei momenti di preoccupazione: a un certo punto della diretta, infatti, il pubblico a casa ha visto solo Pierpaolo Pretelli (membro del cast del programma) alla conduzione al posto di Mara: la conduttrice infatti aveva riportato una caduta durante la pubblicità.

La conduttrice è caduta, per lei una fasciatura al piede

Il tutto è avvenuto nel pieno dello show. In particolare, il programma è andato in pubblicità subito dopo l'esibizione di Pierpaolo, che aveva cantato e ballato in studio. Durante la pausa è accaduto l'infortunio: Mara, come è stato poi comunicato, è scivolata durante il blocco pubblicitario, riportando un trauma al piede sinistro e una contusione alla testa.

Al rientro dalla pausa, il pubblico è stato accolto in studio da Pierpaolo, che ha annunciato quanto avvenuto: il giovane ha reso noto l'infortunio della conduttrice, definendolo un "piccolo incidente" e dicendosi speranzoso del fatto che tutto potesse risolversi nel più breve tempo possibile.

Dopo un blocco di canzoni, Venier è tornata in onda visibilmente provata e con il ghiaccio in fronte.

La conduttrice ha voluto rassicurare tutti e in particolar modo il marito: Mara ha dunque affermato di "star bene", rendendo noto di essere caduta di faccia, sbattendo proprio "contro gli occhiali". Successivamente, la conduttrice si è detta "non pronta" per finire la diretta, annunciando che avrebbe condotto il resto del programma Pierpaolo.

'Non mollo, mi dovete abbattere'

Poco dopo, però, Mara Venier ha evidentemente cambiato idea, decidendo di proseguire alla conduzione dello show, che in scaletta prevedeva una intervista a Memo Remigi, tra i protagonisti dell'attuale stagione di Ballando con le Stelle.

Venier, dolorante, ha sottolineato di avere un "bernoccolo" in fronte, annunciando comunque l'intenzione di continuare a condurre.

A tal proposito ha dunque richiesto alla produzione uno sgabello. Mara ha poi affermato: "Non mollo, io continuo a condurre. Io vado avanti, mi dovete abbattere".

Il programma è dunque continuato: Venier ha condotto con un piede fasciato e posizionato sopra a uno sgabello. Al suo fianco è rimasto Pierpaolo, da poche settimane nel cast del programma e la cui presenza in questa occasione è risultata essere essenziale.

Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi aggiornamenti sulle condizioni della conduttrice.