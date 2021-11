L'ultimo post Instagram di Fedez mette in luce due aspetti del carattere del cantante: da un lato la bontà d'animo, legata alla volontà di fare beneficienza senza mai dimenticarsi di chi sta attraversando un momento difficile e dall'altro l'ironia. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, è stato scambiato per Sangiovanni, ma la sua reazione è stata dolcissima. A confondere i due artisti è stato uno dei piccoli pazienti della Fondazione Tog , centro di riabilitazione neurologica per bambini affetti da lesioni al sistema nervoso centrale. Fedez con il suo ultimo album ha scelto di aiutare questi piccoli meno fortunati.

La visita di Fedez ai bimbi meno fortunati

Fedez si è recato in Ospedale per fare visita ad alcuni bimbi che stanno poco bene: il cantante ha postato un video sul suo profilo social per presentare l'iniziativa benefica per al quel con il suo ultimo album 'Disumano' aiuterà i piccoli pazienti. In questa occasione si è verificata una situazione particolare, Uno dei bimbi ricoverato andando verso Fedez gli ha candidamente chiesto di intonare 'Malibù', la hit di successo che conta ben sette dischi di platino cantata da Sangiovanni. Per niente infastidito, il marito della Ferragni ha intonato qualche nota, dimostrando peraltro di conoscere benissimo la canzone fino a che un altro bimbo ha affermato di avere riconosciuto in lui nn Sangiovanni ma il cantante di 'mille'.

Il video è diventato subito virale sui social ed immediato è giunto anche il commento di Sangiovanni. 'Bless', ha scritto l'artista diciottenne, ossia 'benedetto', forse riferendosi alla gioia di vedere un piccolo paziente intonare un suo testo ma allo stesso tempo per la reazione più che positiva di Fedez. Il rapper tra l'altro non è nuovo ad iniziative dal carattere benefico: con la moglie Chiara non si dimentica mai dei meno fortunati.

Fedez canta con Sangiovanni

E nella giornata di oggi, venerdì 5 novembre, il connubio Fedez- Sangiovanni ha campeggiato sui social. I due cantanti, in compagnia di Luis Sal sono apparsi in una Instagram Story mentre cantano tutti insieme Malibù. "Forse era meglio il video senza audio", ha ironizzato il marito della Ferragni.

Insomma, tante sorprese per i fan di Sangiovanni, i quali si sono chiesti se non stia bollendo qualcosa in pentola: se i due artisti decidessero di collaborare, considerato il seguito di entrambi, i numeri sarebbero da capogiro.

In attesa di scoprire possibili collaborazioni, i follower si godono i momenti che i due hanno postato sui social e qualcuno ha fratto una richiesta un po' insolita. A molti piacerebbe vedere un'interazione tra i due artisti che coinvolga anche Chiara Ferragni e Giulia Stabile. C'è da mettere la mano sul fuoco che si tratterebbe di video esilaranti.