Alex Belli ha avuto modo di rivedere sua moglie Delia Duran all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due sono stati protagonista di un incontro dai toni molto accesi, durante il quale la donna ha puntato il dito contro l'attore che in queste settimane si è lasciato andare un po' troppo nei confronti di Soleil Sorge. La reazione di Delia, infatti, non è stata delle migliori ma al termine della puntata serale, Alex ha messo in dubbio la donna smascherandola dopo le accuse che gli ha fatto in diretta tv.

Alex mette in dubbio sua moglie Delia dopo l'incontro al GF Vip

Nel dettaglio, durante la nuova puntata del GF Vip di venerdì 5 novembre, Delia ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà e ha bacchettato duramente sia Soleil che suo marito.

Rivolgendosi all'ex protagonista di Uomini e donne, le ha rinfacciato di essersi comportata da "gattamorta" con suo marito e che non avrebbe dovuto avvicinarsi a lui, essendo un uomo sposato.

Poi ha puntato il dito contro il marito stesso, rinfacciandogli il fatto che in queste settimane avrebbe sbagliato tutto all'interno della casa, mancandole di rispetto e deludendola moltissimo.

Insomma parole molto dure quelle della moglie di Alex, al punto che dopo la puntata in diretta del GF Vip, l'attore ha avuto modo di sfogarsi con Davide Silvestri, confermando che la donna avrebbe sbagliato tutto.

Delia 'smascherata' da Alex

Alex ha "smascherato" Delia, sottolineando il fatto che lui è sempre stato così, anche fuori dalla casa di Cinecittà, e che sua moglie non avrebbe mai avuto delle reazioni del genere, così esagerate ed esasperate.

E così, nel momento in cui Davide gli ha fatto notare che Delia avesse sbagliato a puntare il dito contro Solei, attaccandola e offendendola con termini piuttosto pesanti, l'attore non ha potuto fare a meno di essere d'accordo con lui.

"Ha sbagliato tutto è sbagliato che lei sia venuto con un occhio che non ho riconosciuto. Le parole che mi ha detto non le ho riconosciute", ha sentenziato Alex sbottando così contro sua moglie e mettendo in dubbio la reazione della donna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le parole di Alex dopo l'incontro con sua moglie al GF Vip

"Hai deluso me, la mia famiglia, stai facendo un percorso sbagliato: queste parole sono entrate nella mia testa. Non è il mio modo di fare", ha aggiunto ancora Alex.

"Lei ha percepito una roba completamente sbagliata, ci sta la gelosia, lo so, ho fatto un altro programma basato su questa roba qui", ha aggiunto Alex che tuttavia non ha "giustificato Delia per l'eccessiva reazione avuta in diretta tv al Grande Fratello Vip.

Cosa succederà a questo punto? Ci saranno nuovi confronti nel corso delle prossime puntate? Lo scopriremo lunedì 8 novembre.