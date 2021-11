Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Al centro dell'attenzione e degli scontri finiscono Soleil Sorge e Miriana Trevisan, protagoniste di una accesissima lite che si è verificata nel corso delle ultime ore, complice della "cheratina" che qualcuno ha lasciato vicino al ferro per arricciare i capelli. La reazione di Soleil è stata molto dura nei confronti di Miriana, ritenendola la responsabile di quanto è accaduto. Poco dopo, poi, Trevisan ha ammesso di essersi sentita addirittura minacciata, dato che Soleil sarebbe andate da lei con un coltello in mano.

È guerra nella casa del GF Vip tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge

Nel dettaglio, la lite nella casa del GF Vip tra Miriana e Soleil è scoppiata nel momento in cui l'ex protagonista di Uomini e donne, ha accusato la showgirl di aver lasciato la cheratina vicino al ferro per i capelli.

Soleil ha cominciato a cercare Miriana per tutta la casa urlando il suo nome, fino a quando non l'ha trovata.

La reazione della showgirl, però, non è stata delle migliori ed ha subito precisato di non essere stata lei ad aver lasciato la cheratina vicino a quel ferro, dato che non lo avrebbe mai usato.

La dura reazione di Miriana dopo l'attacco della Sorge

La polemica però non si affatto placata, dato che Miriana, non avendo gradito il modo di fare della sua coinquilina, non ha perso occasione per sottolineare che non avrebbe dovuto permettersi mai più di rivolgerle la parola in quel modo.

"Sei cattiva con le persone", ha sbottato Miriana mentre Soleil le chiedeva di stare calma e di placarsi, aggiungendo anche che la "menopausa" le aveva dato al cervello.

Insomma, una serie di battute che non sono piaciute per niente a Miriana e neppure al pubblico social che segue e commenta il reality show Mediaset. In moltissimi, infatti, hanno puntato il dito contro la maleducazione di Soleil per quella battutina sulla menopausa, che poteva tranquillamente evitare.

'È venuta col coltello', sbotta Miriana contro Soleil

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché poco dopo la lite, Soleil si è sfogata con Clarissa ed ha ammesso di essersi sentita "minacciata", dato che Soleil si sarebbe presentata in camera da letto con un coltello da cucina.

"E' venuta col coltello, mi ha detto: pulisci quel coso.

Ma che siamo animali? Ma siamo arrivati a fare la gang che mi viene a vessare in questo modo?", ha sbottato ancora Miriana.

"Ma che è questa cattiveria? Non si fa", ha proseguito ancora Trevisan che non ha gradito per niente il modo di fare dell'ex protagonista di Uomini e donne, costantemente al centro di liti e polemiche che si verificano all'interno della casa di Cinecittà.