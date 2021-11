Al Grande Fratello Vip in queste ultime ore il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra aver subito uno scossone. I due sembrano essersi allontanati e non esitano a lanciarsi accuse reciproche. Amicizia finita dunque? È presto per dirlo ma quello che sta succedendo non fa presagire nulla di buono. Gli screzi sono nati a seguito del riavvicinamento di Soleil a Gianmaria che non sembra andare giù a Belli. Di contro la 27enne italo americana ha accusato Alex di criticarla continuamente solo per dimostrare di non avere un interesse sentimentale verso di lei.

Al Gf Vip Soleil si riavvicina a Gianmaria, Alex non la manda giù

L'amicizia speciale nata all'interno della Casa a del Gf Vip tra Alex e Soleil potrebbe essere giunta al capolinea. Tutto è cambiato radicalmente in queste ultime ore, nel momento in cui l'italo-americana si è ravvicinata a Gianmaria Antinolfi. Un fatto che non è piaciuto per niente ad Alex. Quest'ultimo, dopo aver visto la sua compagna di avventura parlare fitto fitto con l'imprenditore napoletano, si è sfogato con mezza Casa. In particolare, parlando con Sophie, Davide e Lulù, l'attore ha specificato così il suo pensiero: "Sei ore a parlare con Gianmaria, ma scherziamo?" ha tuonato Alex che ha proseguito facendo presente l'incoerenza di Soleil.

Alex contro Soleil, fine di un'amicizia?

Stando alle rimostranze di Alex, Soleil sarebbe incoerente. L'attore non si capacita del fatto che la gieffina sia appiccicata a Gianmaria dopo che, nei giorni scorsi, i due se ne erano detti di tutti i colori. Come un fiume in piena, Belli ha continuato ad accusare Soleil: "Nel momento in cui pensi determinate cose di una persona e non hai stima di lei, non puoi starci così a parlare".

Mentre Alex ha continuato a parlare dell'incoerenza di Soleil, quest'ultima non è stata da meno e ha accusato a sua volta l'amico Alex Belli. Va detto che, dopo il confronto con Delia Duran, avvenuto qualche giorno fa, la ragazza ha cercato di allontanarsi dall'attore, forse per non creare ulteriore tensione tra moglie e marito.

Soleil e Alex distanti, lei: 'Ha iniziato a criticarmi, non mi è piaciuto'

Sta di fatto che, in queste ultime ore al Gf Vip, anche Soleil ha avuto qualche rimostranza da fare su Alex e di certo non è stata tenera nei suo confronti. Parlando proprio con Gianmaria, la ragazza ha fatto notare come lei, durante il confronto con Delia si sia trattenuta e non abbia replicato alle accuse. Non solo, ha ribadito di avere la coscienza pulita, sottolineando tra l'altro che Alex non è neppure il suo tipo di uomo. Detto ciò, la gieffina ha fatto riferimento all'atteggiamento dell'amico di questi ultimi giorni.

A Soleil non è piaciuto affatto il modo in cui Alex continua a sottolineare i suoi difetti: "Essendosi sentito sotto esame ho notato che Alex ha iniziato a criticarmi su un sacco di cose, non mi è piaciuto" ha tuonato l'italo-americana, convinta che Alex cerchi di sminuirla solo per dimostrare che la loro è solo un'amicizia.

Sembra che Soleil e Alex siano più distanti che mai ora come ora al Gf Vip. La loro amicizia supererà questa momento di crisi o sarà realmente finita? Non resta che attendere le prossime ore per scoprirlo.