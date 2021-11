Alex Belli continua ad essere uno dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip 6. L'attore è stato al centro dell'ultima puntata serale del reality show, dopo che ha avuto modo di rivedere sua moglie Delia Duran, che gli ha fatto una sorpresa presentandosi nella casa di Cinecittà. Un incontro che era particolarmente atteso e che ha permesso ad Alex di chiarire tutti i punti oscuri del suo rapporto con Soleil Sorge. Eppure, alla fine di questa nuova puntata del GF Vip, Alex ha sbottato contro gli autori, perché non ha gradito il fatto che non avessero fatto restare Delia in casa, almeno per una notte.

Il confronto tra Alex e Delia nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip di venerdì 27 novembre, Alex Belli ha avuto finalmente la possibilità di rivedere e abbracciare sua moglie Delia.

La donna si è fatta una settimana di quarantena, isolata in un albergo della Capitale, per poter entrare nella casa più spiata d'Italia e rendersi protagonista di un vero e proprio "faccia a faccia" con Alex ma anche con Soleil Sorge.

Sta di fatto che i due coniugi hanno avuto modo di chiarirsi e di riappacificarsi: Delia ha fatto presente ad Alex che tutte le attenzioni che ha rivolto nei confronti di Soleil Sorge, le hanno fatto del male e gli ha chiesto di moderare i suoi atteggiamenti, così da evitare che possano essere fraintesi anche all'esterno.

Alex Belli sbotta dopo la puntata del GF Vip

Insomma rispetto ai confronti delle altre settimane, Delia è apparsa decisamente più calma e pacata, tanto che anche con la stessa Soleil Sorge, ha avuto modo di chiacchierare in maniera pacifica e tranquilla.

Eppure, Alex Belli non ha gradito al 100% questa sorpresa che gli hanno fatto gli autori del Grande Fratello Vip. Subito dopo la puntata del GF Vip, l'attore ha sbottato ammettendo di essere deluso perché si aspettava che facessero restare Delia in casa, almeno per una notte, così come fecero col fidanzato di Francesca Cipriani.

La furia di Alex contro gli autori del GF Vip: 'Sono tremendi in questo mondo qui'

"Fai celebrare l'amore a tutti quanti e io sono l'unico c... qua dentro, che si mette in gioco e poi cosa fai? Non mi dai la possibilità?"

"Mi aspetto un po' di riconoscenza, un po' di giustizia ed equilibrio tra i vari concorrenti. A questo punto doveva dire non vengo: o ti impunti in questo mondo qui, altrimenti sono tremendi", ha sbottato furioso Alex Belli dopo la diretta serale del GF Vip.

Insomma una presa di posizione dura quella dell'attore che non ha perso occasione per bacchettare gli autori di questa sesta edizione del reality show Mediaset capitanato da Alfonso Signorini.